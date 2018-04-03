В МВД РК прокомментировали обыски в доме умершего журналиста в деле Ratel и бизнесмена Какимжанова

Астана. 3 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов прокомментировал обыски в доме умершего журналиста Геннадия Бендицкого в деле Ratel и бизнесмена Зейнуллы Какимжанова.

«Здесь мы изымали все технические средства, которыми ранее пользовались при распространении этих сведений», — сказал К.Касымов, комментируя во вторник в кулуарах правительства обыски в квартире покойного журналиста Ratel Г.Бендицкого.

При этом на вопрос, считает ли он, что дети покойного Г.Бендицкого тоже могли распространять эти сведения, глава МВД ответил, что «мы в этом разберемся».

«Мы в этом разберемся, но санкции получены на все действия», — уточнил К.Касымов.

Как он напомнил, 30 марта 2018 года в ДВД города Астаны поступило заявления З.Какимжанова о принятии мер за распространение заведомо ложных и порочащих его сведений (размещенных — КазТАГ) на сайте Ratel, а также Forbes Kazakhstan.

«Данное заявление было зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований. По нему начато расследование в соответствии со ст. 274 УК РК ч.3 по распространению заведомо ложных сведений. Этим событиям предшествовали долгие судебные разбирательства в 2017 году», — указал К. Касымов.

«Вы знаете, что Медеуский районный суд на основании материалов, которые он рассматривал, и на основании приведенной по заключению по поручению суда судебному психо-физиологической экспертизе, все сведения, на которые указывает заявитель, признаны как несоответствующие действительности и порочащие его честь и достоинство», — добавил министр.

По его словам, в связи с этим начато расследование, получена санкция в суде на проведение обысков — «как личных, так и по месту работы, жительства».

«И поэтому сейчас следственные органы проводят все эти мероприятия, по результатам которых мы вам всю информацию доложим. Пока все, что могу сказать по уголовному делу», — заключил он.