Доставленные в полицию журналисты двух казахстанских СМИ были отпущены в Алматы

Алматы. 3 апреля. КазТАГ — Доставленные в полицию журналисты Forbes Kazakhstan и Ratel.kz были отпущены в Алматы, сообщил журналист портала Ratel.kz Вадим Борейко.

«К вечеру понедельника, 2 апреля, все четверо задержанных в течение дня журналистов Ratel.kz и Forbes Kazakhstan были отпущены из ДВД Алматы», — написал В. Борейко в Facebook.

По его данным, первым после допроса был освобожден заместитель главного редактора журнала Forbes Kazakhstan Александр Воротилов. Позже – журналисты Ratel.kz Марат Асипов, Сапа Мекебаев и Анна Калашникова.

«Все они отпущены под подписку о неразглашении», — отметил В. Борейко.

Как сообщалось, в Алматы в редакциях Forbes Kazakhstan и Ratel.kz прошли обыски. В полицию увезли главного редактора Ratel.kz М. Асипова, его заместителя С. Мекебаева и обозревателя А. Калашникову, которых, как сообщил В. Борейко, увезли на допрос в ДВД. По его данным, в ДВД увезли заместителя редактора журнала Forbes Kazakhstan А. Воротилова.

Ситуацию прокомментировал министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, который заявил, что в МИК РК ждут объяснений от правоохранительных органов по поводу обысков и арестов в двух редакциях.

В ДВД Алматы, в свою очередь, заявили, что «соответствующие следственные мероприятия» проводятся по заявлению некоего «гражданина К» в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 274 (распространение заведомо ложной информации) УК РК. Иную информацию полицейские разглашать отказались, сославшись на «интересы следствия».