Астана. 3 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. 85% всех школьных классов перешли на пятидневную учебную неделю, сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

«85% всех классов перешли на пятидневную учебную неделю. В связи с большой учебной нагрузкой это затруднительно в гимназиях и лицеях, проводится работа по снижению учебной нагрузки для перевода на пятидневную неделю», — заявил Е. Сагадиев в ходе заседания правительства во вторник.

Он добавил, что для внедрения обучения на английском языке 4 предметов в 10 и 11 классах для 12 тыс. учителей организованы курсы, готовы необходимые учебники. Работа, как отметил министр, в данном направлении сейчас продолжается.

«В целом в школах работает свыше 285 тыс. учителей, из них 52% с I и высшей категорией – по данному показателю план выполнен. Утвержден профессиональный стандарт к педагогам с конкретными требованиями к учителям. Разработана и обсуждается новая система аттестации. Работа по проведению аттестации начнется с нового года. В программе обозначен ряд индикаторов по улучшению качества образования», — отметил глава МОН РК.

Как проинформировал министр, по итогам оценки образовательных достижений учащихся средний показатель внешней оценки учебных достижений по республике составляет 39,4 балла.

«Показатели некоторых областей ниже республиканского значения: Актюбинская область – 29,4 балла, Северо-Казахстанская область – 30 баллов, Южно-Казахстанская область – 31 балл. Названные области просим уделить внимание улучшению качества образования», — сказал Е. Сагадиев.