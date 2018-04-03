Астана.14 марта. КазТАГ – Ботагоз Омар. Три новых «казахских» гена определили казахстанские ученые, сообщила заместитель директора Республиканского центра трансфузиологии по медицинской работе Шайжамал Мусабекова.

«В результате практической деятельности нашей лаборатории определены новые гены. Это 3 новых гена, которых ранее не было в международной классификации – их 12 тыс. Специалистами нашими выявлены новые гены, специфичные именно для нашей казахстанской популяции», — сказала Ш. Мусабекова на пресс-конференции во вторник.

Отметим, что в настоящий момент преобладает научная версия, по которой часть генофонда казахов относится к монгольской гаплогруппе, а часть – к ближневосточной.