Три новых «казахских» гена определили казахстанские ученые

Новости 99 0

Астана.14 марта. КазТАГ – Ботагоз Омар. Три новых «казахских» гена определили казахстанские ученые, сообщила заместитель директора Республиканского центра трансфузиологии по медицинской работе Шайжамал Мусабекова.

«В результате практической деятельности нашей лаборатории определены новые гены. Это 3 новых гена, которых ранее не было в международной классификации – их 12 тыс. Специалистами нашими выявлены новые гены, специфичные именно для нашей казахстанской популяции», — сказала Ш. Мусабекова на пресс-конференции во вторник.

Отметим, что в настоящий момент преобладает научная версия, по которой часть генофонда казахов относится к монгольской гаплогруппе, а часть – к ближневосточной.

Похожие материалы:

  1. В казахстанские суды внос гаджетов разрешен только участникам судебного процесса
  2. Британские ученые испытывают космический гарпун для сбора мусора на орбите Земли
  3. Первый вакуумный поезд на магнитной подушке разрабатывают китайские ученые
  4. С начала 2018 г. в соцсетях обнаружено 20 новых сообществ по пропаганде суицида — МВД РК
  5. Казахстанские миротворцы проходят подготовку в центре ООН в Индии

Новости партнеров

Загрузка...