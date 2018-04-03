Казахстанцев планируют вовлечь в проверки ТРЦ на пожарную безопасность

Астана. 3 апреля. КазТАГ — Казахстанцев планируют вовлечь в проверки торговых центров на пожарную безопасность, сообщает пресс-служба АДГСПК РК.

«В рамках реализации проекта «Карта общественного контроля» агентством РК по делам госслужбы и противодействию коррупции совместно с комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД РК запланировано вовлечение граждан в процесс проверок соблюдения правил пожарной безопасности в 1 151 торговом центре страны», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Так, в рамках межведомственного совещания, состоявшегося 29 марта текущего года в КЧС, с целью максимального обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, исключения фактов давления на бизнес, а также минимизации коррупционных рисков принято решение о необходимости масштабного общественного контроля запланированных проверочных мероприятий, отмечается в сообщении.

«Ожидается, что любой желающий сможет участвовать в инспектировании объектов совместно с уполномоченными органами, для чего необходимо предварительно обратиться в соответствующий территориальный департамент агентства посредством популярных мессенджеров и социальных сетей», — поясняет пресс-служба.

Кроме того, активными участниками проверочных мероприятий станут члены специальных мониторинговых групп агентства, состоящих из экспертов различных областей: представителей гражданского общества, бизнес-структур, научного и академического сообществ, а также блоггеров и СМИ, которые созданы в каждом районе и области страны.

Согласно информации агентства, по указанным координатам также могут обратиться и предприниматели, в случае, если они столкнутся с неправомерными действиями инспекторов.