Астана. 3 апреля. КазТАГ — Арсен Аскаров. Китайские эксперты проведут масштабную инспекцию на казахстанских сельхозпредприятиях; по итогам проверки в КНР примут решение об импорте кормовых продуктов, сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев.

«Министерством ведется работа по снятию фитосанитарных барьеров при поставке казахстанской растениеводческой продукции на мировые рынки. На сегодняшний день с китайской стороной согласованы требования по экспорту пшеницы, пшеничных отрубей, соевых бобов. С 22-29 апреля этого года запланирована инспекция китайскими экспертами казахстанских предприятий в СКО, ВКО, Павлодарской, Алматинской областях, которые желают экспортировать в КНР шрот и люцерну. По итогам инспекции будет согласован проект требований к указанным видам продукции», — сказал во вторник А. Евниев на заседании правительства.

По его словам, в июне также ожидается инспекция по кукурузе и ячменю.

«Предстоящие инспекции китайских экспертов возлагают определенную ответственность на руководителей в регионах, поскольку итоговые заключения напрямую зависят от результата оценки каждого объекта посещения. В этой связи акиматам областей необходимо содействие в проведении инспекции китайскими специалистами», — предупредил вице-министр сельского хозяйства.

Также разработаны новые подходы по автоматизации системы выдачи фитосанитарных сертификатов. По мнению А.Евниева, эти изменения позволят внедрить принцип прослеживаемости подкарантинной продукции и автоматизировать процесс выдачи сертификатов на основе анализа фитосанитарного риска и повысить ответственность аграриев, занимающихся производством, переработкой, транспортировкой подкарантинной продукции.