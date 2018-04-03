Срочно создать оперативные штабы для борьбы с саранчой рекомендовали в ЮКО и Жамбылской области

Астана. 3 апреля. КазТАГ – Оксана Скибан. Срочно создать оперативные штабы для борьбы с саранчой рекомендуется в Южно-Казахстанской и Жамбылской областях, заявил первый заместитель министра сельского хозяйства РК Арман Евниев.

«Пик мароккской саранчи ожидается в Южно-Казахстанской и Жамбылской областях, запланировано в этих регионах обработать по мароккской саранче – 639,6 тыс. га. ЮКО – 340,9 тыс. га, Жамбылская – 298,7 тыс. га. Рекомендуем областям срочно сформировать оперативные штабы», — сказал во вторник А. Евниев на заседании правительства, докладывая о состоянии фитосанитарной безопасности в стране.

По его словам, в 2018 году в Казахстане ожидается распространение вредителей на площади свыше 5 млн га, из них на порядка 2 млн га прогнозируется нашествие саранчовых.

«В текущем году прогнозируется распространение вредных организмов и карантинных объектов на площади 5,1 млн га, в том числе стадных саранчовых вредителей – 1,92 млн га, болезней зерновых – 2,4 млн га, нестадных саранчовых – 444 тыс. га», — первый вице-министр.

Он уточнил, что из республиканского бюджета для защитных мероприятий выделено Т3,57 млрд.

«Конкурсы по закупу пестицидов завершены. Против стадных саранчовых будет привлечено 540 единиц опрыскивающей техники. Определены поставщики по химобработке против саранчовых вредителей в ЮКО и Жамбылской областях, по остальным регионам продолжаются конкурсные процедуры», — отметил первый замглавы МСХ РК.

Как добавил замминистра, на оперативный случай подготовлена резервная техника РГП «Фитосанитария».

«В текущем году выделено Т718,3 млн для обработки на площади 408,4 тыс. га. По имеющейся информации, на сегодняшний день не все акиматы областей предусмотрели средства на эти цели, так акимат Карагандинской области выделил Т15,6 млн, что позволит обработать 8,3 тыс. га из 33,7 тыс. га – 24%», — уточнил А. Евниев.

Кроме того, по его словам, в целях пресечения залета стадных саранчовых с приграничных территорий КНР, Узбекистана и Российской Федерации министерством заключены соглашения о взаимном сотрудничестве по борьбе с саранчовыми.

«С РФ согласован совместный план мероприятий на 2018 год», — заключил первый вице-министр.