Медаль службы разведки «За вклад в развитие международного сотрудничества» может появиться в Казахстане

Астана. 3 апреля. КазТАГ — Медаль службы внешней разведки РК «Сырбар» «За вклад в развитие международного сотрудничества» может появиться в Казахстане, сообщается в проекте указа «О внесении дополнений в указ президента РК от 30 сентября 2011 года №155 «О вопросах государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК, конституционного совета РК, правоохранительных органов, судов, вооруженных сил, других войск и воинских формирований».

«В разделе «Медали» п. 9 дополнить пп. 4) следующего содержания: «Халықаралық ынтымақтастықты дамытуға қосқан үлесі үшін» («За вклад в развитие международного сотрудничества»).». В разделе «Нагрудные знаки» п. 9 дополнить пп. 2) следующего содержания: ««Сыртқы барлау кұрметті қызметкері» («Почетный сотрудник внешней разведки»).», — говорится в проекте указа президента РК.

В пояснении к указу отмечается, что «для достижения своих целей служба «Сырбар» использует различные средства и методы, основным из которых является человеческий потенциал». Награда, по словам разработчиков документа, «всегда была и остается важным элементом поощрения и знаком проявления благодарности от общества и государства в целом отдельному человеку».

«Воспитание высокопрофессиональных разведчиков, мотивация их к целенаправленной служебной деятельности должны иметь историко-патриотические основы и стимулы поощрения. Предлагаемые изменения позволят улучшить морально-психологическое состояние сотрудников, а также усилить мотивацию, являющимися ключевыми факторами успешного выполнения поставленных задач», — говорится в пояснении.

Проект указа вынесен на публичное обсуждение до 30 июля.