Подозреваемый в убийстве своего начальника замвоенкома Алматинской области арестован

Талдыкорган. 3 апреля. КазТАГ – Подозреваемый в убийстве начальника управления по делам обороны Алматинской области Бердибека Беристемова заместитель военкома региона Аскар Оспанов арестован, сообщил источник, знакомый со следствием.

«Подозреваемый в совершении преступления по ч. 1 ст. 99 УК РК (убийство) с санкции суда взят под арест сроком на 2 месяца. Подозреваемый А. Оспанов являлся заместителем руководителя оборонного ведомства», — сообщил собеседник агентства во вторник.

Напомним, в минувшую субботу в министерстве обороны РК сообщили, что 31 марта в департаменте по делам обороны Алматинской области произошел инцидент, в ходе которого военнослужащий застрелил своего сослуживца. В минобороны отметили, что по данному факту уполномоченными органами начато расследование. Позже один из заместителей погибшего – Куандык Адильбеков уточнил, что убит начальник по делам обороны региона Б. Беристемов.