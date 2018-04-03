Трамп, Путин и Си Цзиньпин – стратегические союзники, и мы проиграли, отказавшись от социализма 03.04.2018 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 151 0 Пётр Своик о том, нужна ли государствам идеология Похожие материалы: Дональд Трамп так и не высказал ни слова критики в адрес Владимира Путина Трамп заблокировал выделение $200 млн на восстановление и гумпомощь Сирии Трамп подписал устанавливающий торговые ограничения против Китая меморандум Путин играет по новым правилам; он готов драться – ну, а как же мы?! 76,65% голосов набрал Путин на выборах в России по итогам обработки 99% протоколов