Применять мировые достижения архитектуры при строительстве Астаны распорядился Назарбаев

Астана. 3 апреля. КазТАГ — Президент РК Нурсултан Назарбаев посетил ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан», сообщила пресс-служба главы государства.

«Глава государства ознакомился с ходом реализации проектов по благоустройству столицы, а также информацией о дальнейших планах строительства городских инфраструктурных и социально-культурных объектов», — говорится в сообщении на сайте Акорды во вторник.

«Н. Назарбаев указал на необходимость изучения и применения мировых достижений в сфере градостроительства при возведении новых архитектурных и логистических сооружений в Астане», — отмечается в сообщении.

Кроме того, глава государства акцентировал внимание на подготовке и проведении юбилейных мероприятий по случаю празднования 20-летия столицы.

«За 20 лет мы смогли построить новый красивый город в самом центре Великой степи, который был презентован всему миру. Он стал гордостью нашего народа. (…) Мы собираемся праздновать в этом году 20-летие столицы. Необходимо продемонстрировать всем гостям красоту, привлекательность и высокий уровень жизни столицы, достигнутый за эти два десятилетия», — сказал президент Казахстана.

Он заслушал отчет акима Астаны Асета Исекешева о дальнейшем развитии столицы.

В завершение Н. Назарбаев дал ряд конкретных поручений.