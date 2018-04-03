«Противостояние между Атамбаевым и казахстанской элитой может продолжиться». «Мы живем, образно говоря, чужой жизнью, носим чужую одежду…». «С чем могут быть связаны обыски и задержания в Ratel.kz и Forbes Kazakhstan»

Сетевой Казахстан. 3 апреля 2018г.

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Противостояние между Атамбаевым и казахстанской элитой может продолжится» — В минувшую субботу в Бишкеке наконец состоялся съезд СДПК, на котором главой партии парламентского большинства был избран Алмазбек АТАМБАЕВ. В Казахстане с интересом наблюдали за этим событием, значение которого, конечно же, превышает масштабы внутрипартийных кадровых перестановок и способно повлиять на казахстанско-кыргызскую повестку. Может ли возвращение бывшего президента КР в большую политику омрачить только наладившиеся после прошлогоднего кризиса отношения между Казахстаном и Кыргызстаном?

Прогнозы политолога Марата ШИБУТОВА достаточно пессимистичные: «Я еще в прошлом году говорил, что то, что произошло между Атамбаевым и казахстанской элитой – это всего лишь первый раунд противостояния, и в 2018 году оно продолжится». Политический аналитик Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ настроен более оптимистично. По его мнению, отсутствие у Атамбаева статуса премьера или спикера помешает ему оказывать влияние на внешнеполитический курс Кыргызстана.

MATRITCA . KZ . Ерлан САИРОВ, политолог – «Мы должны понимать, что Россия — соседняя, дружественная, но другая страна» — Два дня у нас идет бурное обсуждение «добровольно-принудительной» отставки Амана ТУЛЕЕВА (губернатора Кемеровской области, РФ). Мы все выгоняя, нивелируя политические процессы внутри нашей страны, становимся заложниками разных общественно-политических течении в других, чужих странах. Это очень опасная тенденция не только с точки зрения национальной безопасности. В этом явлении, множество аспектов. Только один из них: Это значит мы не мы. Мы они. У нас нет собственной социально-политической мысли и своих социальных смыслов. Мы живем, образно говоря, чужой жизнью, носим чужую одежду… Вот такая правда жизни…

SPUTNIKNEWS . KZ . «С чем могут быть связаны обыски и задержания в Ratel.kz и Forbes Kazakhstan» — Журналист аналитического портала Ratel.kz Вадим БОРЕЙКО не исключает, что обыск в двух редакциях и последующие задержания главного редактора Марата АСИПОВА, заместителя главного редактора Сапы МЕКЕБАЕВА и заместителя редактора журнала Forbes Kazakhstan Александра ВОРОТИЛОВА связан с именем казахстанского бизнесмена Зейнуллы КАКИМЖАНОВА.

Между тем казахстанский бизнесмен Зейнулла Какимжанов также опубликовал пост на свой странице Facebook, в котором поясняет ситуацию, сложившуюся вокруг него и его семьи – «Против меня действует большая группа лиц и ее видимой частью выступают некоторые журналисты, которые ставили и ставят свои имена под такими публикациями, а также те кто отстаивают свои коммерческие интересы через эти СМИ. Невидимая часть этой группы лиц существенно больше. К ним относятся спонсоры этих изданий и публикаций, менторы этих изданий и этих журналистов, представители конкурирующих структур, представители сторон внутрикорпоративных споров, к сожалению, можно назвать и представителей некоторых государственных органов».

FORBES . KZ . «Арманжан Байтасов: К процессу против нас давно и серьёзно готовились» — Издатель Forbes Kazakhstan прокомментировал обыски в редакции – «Мне сложно комментировать заявления этого человека. Могу сказать, что миссия нашего делового издания — развивать бизнес в стране, помогать предпринимателям. Мы выступаем против коррупции и рейдерства. Потому расследования на страницах наших изданий так или иначе появляются. Само собой, некоторые материалы могут кому-то не понравиться. Но чтобы за нами кто-то стоял и кто-то нами манипулировал — мне сложно даже представить, кто бы мог это делать… Любые процессы против масс-медиа, тем более такого характера, в целом негативно сказываются на облике страны. Но мне бы этого очень не хотелось — Казахстан у нас большой и сильный. Не хотелось бы, чтобы его имидж портился, хотя, боюсь, осадок будет».

CARAVAN . KZ . «Вспомнить всё: на какие проекты Казахстан тратил миллиарды и что из этого вышло» — За 27 лет в Казахстане было реализовано множество экономических проектов. Часть из них стала визитной карточкой государства. Другие – откровенно спорные. Вроде бы основа создана, но выгоды страна так и не получила. Были и откровенно провальные, по которым заводились уголовные дела. А деньги просто испарились.

««Казахстанская депрессия»: как наши соотечественники пытаются стать хоть чуточку счастливее» — Как живется казахстанцам с психическими отклонениями? Сколько стоит лечение? Антидепрессанты – добро или зло? И почему в Казахстане не принято лечить ментальные расстройства? Ответы на эти и многие другие вопросы вы сможете найти в сегодняшнем материале.

TIME . KZ . «Господин генерал, он меня достал…» — Заместитель главы департамента по делам обороны Алматинской области Аскар ОСПАНОВ застрелил из гладкоствольного оружия своего начальника Бердибека БЕРИСТЕНОВА. «Господин генерал, он меня достал… Простите, не мог больше терпеть его выпады, прилюдные оскорбления и маты», — «повинился» Аскар Оспанов после того, как сдался полиции.

«Утро делового человека» — Дарига НАЗАРБАЕВА вчера впервые в жизни посетила столичную ТЭЦ, чтобы узнать условия работы энергетиков. И первое впечатление, по признанию сенатора, вызвало у нее депрессию.

«Им вход воспрещён» — Свыше 12 тысяч поставщиков товаров, работ и услуг попали в черный список Министерства финансов и на два года отстранены от участия в госзакупках. Об этом сообщил директор департамента законодательства госзакупок Минфина Сабит АХМЕТОВ.

AZATTYQ . ORG . «Сомневающиеся в готовности к ЧП инициируют свои проверки» — После гибели 64 человек в торгово-развлекательном центре в российском городе Кемерово в Казахстане начали обращать внимание на проблему готовности публичных мест к чрезвычайным ситуациям. Власти поручили противопожарной службе провести внеплановую проверку всех торговых центров в стране. Некоторые активисты приступили к собственной проверке мер безопасности в таких центрах.

365 INFO . KZ . «Дайте полицейскому зарплату в 500 000 и коррупция закончится!» — Наслушавшись закулисных разговоров полицейских, юрист Сергей УТКИН предлагает одновременно и простую, и сложную программу борьбы с коррупцией в силовых ведомствах страны — Ведь даже если в полицию придет человек с высокими моральными качествами, ему все равно придется скатиться в коррупцию. Зарплата маленькая, нагрузка сумасшедшая, начальство постоянно негласно требует денег — скинуться на это, на то, комиссию чтобы повысили и так далее (товарно-денежных отношений у них много между собой). И любой нормальный человек, втянувшись и начав давать начальству деньги, начинает брать сам.

REZONANS . KZ . «Ирина Смирнова: Государству не нужны будущие граждане» — Может ли женщина у власти улучшить социальную политику в стране? Как выжить многодетным семьям в современных реалиях? Как защитить женщин от бытового насилия? И что можно сделать, чтобы поддержать казахстанских мам, растящих своих детей в одиночку? Об этом в интервью с депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ириной Владимировной СМИРНОВОЙ.

CAMONITOR . KZ . «Чем отличается современный подросток от своего сверстника времен СССР?» — Этот возраст один из самых драматичных и сложных в жизни человека, он насыщен двойственностью и неопределенностью, в нем сочетаются рецидивы детства и предчувствие взрослости. Как свидетельствуют психологи, подросток вдруг осознает, что он ответственен за свою судьбу – именно он, и никто другой! – и что его судьба зависит от его решений, от его поступков. Причем все это он воспринимает через призму эпохи, в горнило которой погружена наша жизнь. А у каждой эпохи – своя повадка, своя стать. И вот в связи с этим вопрос: чем отличается подросток наших дней от подростка советских времен?

«В прокат выходит фильм о знаменитом казахском певце Амре Кашаубаеве» — 5 апреля в республиканский прокат выйдет казахстанско-американская психологическая драма «Амре», озвученная сразу на трех языках – английском (оригинал), казахском и русском. Картина рассказывает о яркой, но короткой и таинственно оборвавшейся жизни казахского самородка – драматического тенора Амре КАШАУБАЕВА.

KURSIV . KZ . «Международные эксперты подключились к делу мальчика из ЮКО» — Общественный деятель Аружан САИН на своей странице в Facebook сообщила, что эксперты из Казахстана, России, Грузии и Киргизии подключились к делу о семилетнем мальчике из поселка Абай, который мог стать жертвой изнасилования.

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