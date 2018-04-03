Величина прожиточного минимума в Казахстане в марте выросла на 0,7%

Астана. 3 апреля. КазТАГ — Величина прожиточного минимума (ВПМ) в Казахстане в марте составила Т26 196, что на 0,7% выше показателя предыдущего месяца, сообщила пресс-служба комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

«Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в марте 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,7%, мартом 2017 года – на 16,7%», — говорится в распространенном сообщении.

Согласно статданным, в структуре ВПМ доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,8%, молочных, масложировых изделий и яиц — 15,7%, фруктов и овощей — 10,2%, хлебопродуктов и крупяных изделий — 7,3%, сахара, чая и специй — 2%.