Караганда. 3 апреля. КазТАГ — В Караганде планируют изменить названия некоторых микрорайонов, передает корреспондент агентства.

«Сегодня в Караганде есть новые микрорайоны, которые в народе называют «Кунгей», «Панель-центр», «Оазис». Однако они официально не были оформлены. После 2014 года был введен мораторий на переименование улиц. В 2017 году республиканская ономастическая комиссия рассмотрела предложения по данным микрорайонам и дала одобрение», — сообщила руководитель областного управления по развитию языков Карагандинской области Гульнараим Кантарбекова во вторник.

По ее словам, такие микрорайоны, как «Таугуль», «Шапагат», «Кунгей» уже стали официальными, а «Панель-центр» будет носить имя Байкена Ашимова.

«В микрорайоне «Таугуль» появилась первая улица. Она будет носить имя Жанторе Абишева. Средней школе №41 собираются присвоить имя Ахмета Байтурсынова. Школа поднимала этот вопрос с 2013 года, но из-за введенного моратория сделать этого не смогла. В 2017 году руководство школы снова обратились в республиканскую ономастическую комиссию и к депутатам областного маслихата. Соответствующее постановление должно быть зарегистрировано органами юстиции», — уточнила Г.Кантарбекова.