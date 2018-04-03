КазМунайГаз намерен выпустить еврооблигации на сумму не менее $500 млн

Астана. 3 апреля. КазТАГ — АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) объявляет о начале встреч с потенциальными инвесторами в Казахстане, Европе и США в рамках возможного выпуска еврооблигаций, сообщила пресс-служба нацкомпании.

«КМГ уполномочил Citi, Halyk Finance, J.P. Morgan, MUFG и UBS Investment Bank в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров организовать серию встреч с инвесторами в США, Казахстане и Европе начиная с 6 апреля 2018 года», — сообщается на сайте компании во вторник.

«В зависимости от рыночных условий последуют выпуски старших необеспеченных еврооблигаций, деноминированных в долларах США, на сумму не менее $500 млн с ожидаемыми сроками обращения 7 лет, 12 лет и/или свыше 30 лет, размещаемых в соответствии с правилом 144А и положением S, с ожидаемыми рейтингами Baa3 (Moody’s) и BBB- (Fitch)», — указано в информации.

АО «НК «КазМунайГаз» является национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 90% акций КМГ принадлежат АО «Самрук-Казына», 10% — Национальному банку Казахстана.