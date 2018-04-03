Астана. 3 апреля. КазТАГ — 49 наблюдателей направит Казахстан на выборы президента Азербайджана, сообщает пресс-служба ЦИК РК.

«Сегодня состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (ЦИК РК) по рассмотрению вопроса «Об утверждении списка наблюдателей от Республики Казахстан, направляемых на выборы президента Азербайджанской Республики 11 апреля 2018 года». Всего в список аккредитованных на вышеуказанные выборы вошли 49 представителей Казахстана», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

В их числе в наблюдении за выборами по приглашению ЦИК Азербайджанской Республики примут участие — 2 человека. В составе миссии наблюдателей от СНГ 35 наблюдателей, в том числе: от ЦИК РК – 1; от администрации президента РК – 2; от территориальных избирательных комиссий – 2; от местных исполнительных органов – 16; от маслихатов – 6; от политических партий — 5; от СМИ, коммерческой организации – 3.

«В данный состав также вошли 28 представителей из регионов Казахстана, а именно: Мангистауская область – 10 кандидатур; Карагандинская область – 3 кандидатуры; Атырауская область и г. Астана – по 2 кандидатуре; Акмолинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Южно-Казахстанская области и г.Алматы – по 1 кандидатуре», — перечисляется в сообщении.

Вместе с тем в составе миссии наблюдателей от Тюркского совета 2 человека и в миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ 10 человек от министерств и ведомств РК.

Всего от ЦИК РК в наблюдении за выборами примут участие 6 ее представителей: председатель ЦИК РК Б.Имашев и 5 работников аппарата.

В наблюдении за предстоящими выборами президента Азербайджанской Республики по парламентской линии примут участие 3 представителя парламента РК в составах миссий от парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (1 человек), межпарламентской ассамблеи СНГ (1 человек), по приглашению милли меджлиса Азербайджанской Республики (1 человек).

Подчеркивается, что список наблюдателей от Республики Казахстан, направляемых в иностранные государства для осуществления наблюдения за выборами утверждается постановлением ЦИК РК впервые, и в последующем данная процедура будет действовать на постоянной основе.