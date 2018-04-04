Генерал США в отличие от Трампа призывает сохранить присутствие американских военных в Сирии

Алматы. 4 апреля. КазТАГ — Генерал США Джозеф Вотел в отличие от президента страны Дональда Трампа видит необходимость в дальнейшем присутствии американских военных в Сирии, пишет ТАСС.

«Присутствие американских вооруженных сил в Сирии потребуется для стабилизации ситуации в освобожденных от террористов регионов, возвращения мирного населения в свои дома и долгосрочной реконструкции страны. Об этом заявил, выступая в вашингтонском Институте мира, глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), генерал Д.Вотел, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия», — говорится в сообщении в среду.

«Значительный военный прогресс был достигнут за последние 2 года, но сейчас перед нами возникают сложности. Речь идет о стабилизации этих (отвоеванных у боевиков — КазТАГ) районов, закреплении наших успехов, возвращении людей назад в свои дома, решении проблемы долгосрочной реконструкции. Все это предстоит сделать, и в этом требуется роль военных», — считает он.

При этом Д.Вотел обратил внимание и на то, что ситуация в Сирии «становится все более и более сложной».

Однако ранее Д.Трамп говорил, что США необходимо как можно скорее вывести американские войска из Сирии. Во вторник на пресс-конференции с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии глава государства заявил, что Вашингтон практически расправился в этой ближневосточной стране с террористической группировкой «Исламское государство» и что США намерены очень быстро принять решение об уходе из Сирии при взаимодействии с другими странами.