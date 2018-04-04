Назарбаев призвал к скорейшему строительству нового НПЗ в Казахстане

Новости 103 0

Астана. 4 апреля. КазТАГ — Арсен Аскаров. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал к скорейшему строительству нового нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Казахстане.

«В связи с волатильностью цен на нефть и газ, развитием альтернативных технологий сегодня стоит вопрос глубокой переработки нефти и газа, а не только торговли сырой нефтью. Казахстан также в этом заинтересован. Chevron имеет большой опыт в этом направлении. Уверен, что компания Chevron, как всегда, поддерживает это направление работы в Казахстане», — сказал Н. Назарбаев на мероприятии в честь 25-летия нефтегазовой компании «Тенгизшевройл».

«Я сегодня на встрече говорил, что правительству совместно с компанией необходимо проработать вопросы строительства предприятий по переработке и доложить мне об этих планах. На первом месте стоит вопрос строительства нового нефтеперерабатывающего завода, чтобы вывести Казахстан из зависимости и завоза импортных нефтепродуктов», — подчеркнул президент.

Похожие материалы:

  1. Назарбаев призвал спецслужбы государств ЦА активнее сотрудничать в борьбе с терроризмом в регионе
  2. Казахстан призывает к скорейшему запуску мирных переговоров по Афганистану
  3. Назарбаев раскритиковал чиновников за израильскую клубнику
  4. Применять мировые достижения архитектуры при строительстве Астаны распорядился Назарбаев
  5. Генсек ООН призвал обеспечить соблюдение прав людей с аутизмом

Новости партнеров

Загрузка...