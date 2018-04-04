Назарбаев призвал к скорейшему строительству нового НПЗ в Казахстане

Астана. 4 апреля. КазТАГ — Арсен Аскаров. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал к скорейшему строительству нового нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Казахстане.

«В связи с волатильностью цен на нефть и газ, развитием альтернативных технологий сегодня стоит вопрос глубокой переработки нефти и газа, а не только торговли сырой нефтью. Казахстан также в этом заинтересован. Chevron имеет большой опыт в этом направлении. Уверен, что компания Chevron, как всегда, поддерживает это направление работы в Казахстане», — сказал Н. Назарбаев на мероприятии в честь 25-летия нефтегазовой компании «Тенгизшевройл».

«Я сегодня на встрече говорил, что правительству совместно с компанией необходимо проработать вопросы строительства предприятий по переработке и доложить мне об этих планах. На первом месте стоит вопрос строительства нового нефтеперерабатывающего завода, чтобы вывести Казахстан из зависимости и завоза импортных нефтепродуктов», — подчеркнул президент.