Астана. 4 апреля. КазТАГ – Правила выдачи грантов на коммерциализацию технологий хотят изменить в Казахстане, сообщается в проекте приказа «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан».

«В стандартах государственной услуги «Предоставление инновационных грантов на коммерциализацию технологий» п. 4 изложить в следующей редакции – «Срок оказания государственной услуги: 1) с момента подачи пакета документов услугодателю для выдачи гранта на коммерциализацию технологий – 63 (шестьдесят три) рабочих дня; 2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов – 30 (тридцать) минут; 3) максимально допустимое время обслуживания – 30 (тридцать) минут», — говорится в проекте документа.

Отметим, что в действующей редакции правил срок оказания госуслуги по предоставлению инновационных грантов на коммерциализацию технологий составляет 83 дня, то есть время обслуживания намерены сократить на 20 дней.

Изменится и список документов для получения гранта.

«Не менее трех альтернативных коммерческих предложений по компонентам (мероприятиям) проекта и технические спецификации, по которым получены коммерческие предложения; документы, подтверждающие наличие средств для реализации проекта (справки с банков второго уровня, выписки со счетов и т.п.) и (или) готовность банка второго уровня предоставить кредит/кредитную линию (решение уполномоченного органа)», — говорится в дополнениях, которые планируется включить в перечень необходимых документов.

Вместе с тем, ожидается, что претендентам на технологические гранты больше не нужно будет предоставлять сведения об отсутствии задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов. Соответствующий пункт в МИР РК намерены из правил исключить.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 3 мая.