Отправленный из Польши в Китай контейнерный поезд впервые проследовал через погранстанцию Алтынколь

Астана. 4 апреля. КазТАГ — Отправленный из Польши в Китай контейнерный поезд впервые проследовал через казахстанскую пограничную станцию Алтынколь, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

«Транзитом через казахстанскую пограничную станцию Алтынколь впервые проследовал контейнерный поезд, следующий по маршруту Лодзь (Польша)-Ченду (КНР). Железнодорожный состав из 41 сорокафутового контейнера, проследовавший через станцию Алтынколь, обработан в сухом порту СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

«Через казахстанскую станцию Алтынколь контейнерный поезд из Польши в Китай будет ходить регулярно», — сказал директор департамента контейнерных перевозок АО «KTZ Express» Алмат Каримов.

Он пояснил, что «переориентация грузопотоков с межгосударственного пункта перехода Достык-Алашанькоу на Алтынколь-Хоргос увеличивает скорость обработки составов, поступающих с узкой железнодорожной колеи (1435 мм) на широкую (1520 мм), включая таможенное оформление».

По его словам, вся инфраструктура сухого порта СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» и станции Алтынколь готовы к обработке большого грузопотока в направлении Китай-Европа-Китай.

Как отмечается, развитие международных грузопотоков через СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота», наличие конкурентоспособных транспортных продуктов обеспечит расширение географии перевозок по международным транспортным коридорам, проходящим через Казахстан.

В 2017 году по направлению Китай – Европа – Китай через территорию РК транзитом проследовало 201 тыс. контейнеров 20-футового эквивалента (ДФЭ). В 2018 году планируется достигнуть отметки в 346 тыс. ДФЭ.