Правительство Казахстана внесло изменения в законопроект о республиканском бюджете на 2018-2020 гг.

Алматы. 4 апреля. КазТАГ — Доходы республиканского бюджета на 2018 год пересмотрены в сторону повышения, следует из законопроекта «О внесении изменений и дополнений в закон РК «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы».

Согласно поправкам, в этом году правительство планирует получить более высокие поступления по доходной части бюджета в размере Т8 636 675 719 тыс. В частности, ожидается, что налоговые платежи составят Т5 592 394 446 тыс., неналоговые — Т120 224 237 тыс., поступления от продажи основного капитала — Т5620 млн, и поступления трансфертов – Т2 918 437 036 тыс.

При этом планируется, что расходная часть бюджета достигнет Т9 370 297 588 тыс., чистое бюджетное кредитование — Т113 475 991 тыс., сальдо по операциям с финансовыми активами — Т36 155 287 тыс.

Дефицит бюджета, согласно изменениям, составит Т883 253 147 тыс., или 1,5% к ВВП, а ненефтяной дефицит — Т4 330 528 103 тыс.

В то же время на 2018 год утвержден размер резерва правительства РК на уровне Т77 542 814 тыс., а также установлен лимит правительственного долга на 31 декабря 2018 года в размере Т12 трлн.