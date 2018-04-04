Руководитель палаты частных судебных исполнителей Алматы отстранен от должности

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Астана. 4 апреля. КазТАГ — Руководитель региональной палаты частных судебных исполнителей Алматы Серик Нугманов отстранен от должности, сообщила пресс-служба министерства юстиции РК.

«В Бостандыкском районном суде Алматы по иску министерства юстиции РК 3 апреля текущего года начато рассмотрение гражданского дела о прекращении действия лицензии частного судебного исполнителя С. Нугманова, занимающего должность руководителя региональной палаты частных судебных исполнителей Алматы», — говорится в распространенном в среду сообщении.

« Определением Бостандыкского районного суда действие лицензии частного судебного исполнителя С. Нугманова приостановлено. Республиканской палате частных судебных исполнителей запрещено осуществлять прием С. Нугманова в членство республиканской палаты, также ответчику запрещено занимать должность руководителя региональной палаты частных судебных исполнителей Алматы», — указано в информации.

Ранее министерством юстиции было подано исковое заявление в связи с привлечением С. Нугманова к уголовной ответственности коррупционного характера, которое было прекращено по не реабилитирующим основаниям, в связи с деятельным раскаянием.

При этом, согласно нормам закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» частным судебным исполнителем не может быть лицо, совершившее коррупционное преступление, пояснили в минюсте.

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«На момент получения лицензии С. Нугманов данные обстоятельства скрыл. П. 2 ст. 140 закона устанавливает, что частным судебным исполнителем не может быть лицо, совершившее коррупционное преступление», — сообщали ранее в минюсте.

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