Казахстанские и российские ученые работают над снижением токсичности ракетного топлива

Алматы. 4 апреля. КазТАГ — Казахстанские и российские ученые разрабатывают методы идентификации и количественного определения продуктов трансформации высокотоксичного ракетного топлива в объектах окружающей среды, сообщается на сайте посольства РК в РФ.

«Три недели в Центре коллективного пользования «Арктика» Северного (Арктического) федерального университета имени М.В.Ломоносова (г.Архангельск) проходил стажировку магистрант второго курса Казахского национального университета имени аль-Фараби Бауыржан Букенов. Он разрабатывал методику определения продуктов трансформации несимметричного диметилгидразина в воздухе», — говорится в сообщении, опубликованном в среду.

Поясняется, что диметилгидразин используется в качестве ракетного топлива и попадает в окружающую среду при падении ступеней ракет-носителей, содержащих невыгоревшее топливо. Диметилгидразин – высокотоксичное вещество, и продукты его окисления могут нести потенциальную опасность для здоровья человека и состояния окружающей среды.

«Тема моего исследования актуальна и для России, и для Казахстана. В наших ракетах используется одинаковое топливо, которое после падения ступеней попадает в почву, воздух, воду. Пять лет назад на Байконуре произошла авария, тогда после падения ракеты «Протон-М» порядка 600 тонн топлива попало в окружающую среду. Суть моего исследования заключается в разработке методики, которая позволит определять количество того или иного продукта трансформации диметилгидразина в атмосфере», – утверждает Б. Букенов.

Методика, которую разрабатывает исследователь из Казахстана, основана на использовании сразу нескольких высокочувствительных приборов: термодесорбера, газового хроматографа и масс-спектрометра.

Оставшуюся часть работы исследователь планирует завершить в родном вузе. Но не исключает возможности возвращения в САФУ для нового сотрудничества.

Директор ЦКП «Арктика» Дмитрий Косяков отметил, что сотрудничество с Казахским национальным университетом им. аль-Фараби будет продолжаться.

«Изучение токсичного ракетного топлива – актуальная тематика для ракетно-космической отрасли. По сути, мы интенсивно эксплуатируем два космодрома: Плесецк, который находится в Архангельской области, и Байконур, который располагается в Казахстане. Поэтому наше сотрудничество с казахскими коллегами, конечно, неслучайно. Проблема загрязнения окружающей среды диметилгидразином и продуктами его трансформации остро стоит и в России, и в Казахстане. И наука будет активно развиваться вокруг этой проблемы. Мы продолжим сотрудничество с университетом имени аль-Фараби, это выльется в новые стажировки, новые совместные публикации. Сейчас мы думаем о том, чтобы отправить нашего сотрудника на стажировку в Казахстан», – резюмировал Д. Косяков.