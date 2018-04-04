Россия, Иран и Турция в совместном заявлении по Сирии вновь выступают за ее независимость и единство

Алматы. 4 апреля. КазТАГ — Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии, пишет «Коммерсант».

«Президент России Владимир Путин, президент Ирана Хассан Роухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе трехстороннего саммита в Анкаре приняли совместное заявление. (…) В нем лидеры «подчеркнули твердую и неразрывную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии и ее светскому характеру», — говорится в сообщении.

Кроме того, главы трех государств призвали страны ООН и международные организации увеличить объем гуманитарной помощи, поставляемой в эту страну.

«Президенты констатировали, что переговоры в Астане стали единственной инициативой, которая помогла снизить насилие в этой стране, где с 2011 года идет гражданская война. Руководители России, Ирана и Турции также выразили свою поддержку спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре и договорились провести следующий саммит в Иране», — отмечается в сообщении.

«Вновь выразили поддержку для содействия началу работы комиссии в Женеве как можно скорее с помощью спецпосланника ООН по Сирии и в сотрудничестве с тремя странами-гарантами», — указано в информации. Лидеры также «выразили свою убежденность, что не может быть военного решения сирийского конфликта и что этот конфликт может быть завершен только через политический процесс, путем переговоров».

Участники саммита призвали все стороны конфликта в Сирии соблюдать резолюцию ООН. Они «приветствовали резолюцию 2401 Совета безопасности ООН, принятую в ответ на ужасную гуманитарную ситуацию в Сирии, включая Восточную Гуту, Фуа и Кефраю, Идлиб, Северную Хаму, Рукбан и Ракку; лидеры решительно призвали стороны конфликта действовать в соответствии с положениями, указанными в резолюции, включая воздерживание от нарушений режима прекращения огня».