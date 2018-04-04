Астана. 4 апреля. КазТАГ – Регистрация в Казахстане домена в казахстанском сегменте интернета стала возможна лишь при наличии сервера на территории РК, сообщается в утвержденном приказе министра оборонной и аэрокосмической промышленности от 13 марта 2018 года № 38/НҚ «Об утверждении правил регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента интернета».

«Регистратор в течение 3 рабочих дней с момента получения заявки от регистранта проводит проверку достоверности и полноты информации, указанной в заявке, включая информацию о местонахождении серверного оборудования в пространстве казахстанского сегмента Интернета, на котором будет использоваться доменное имя», — говорится в приказе.

Отметим, что в действовавших ранее правилах регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента сети интернет от 28 января 2016 года №118 указанного выше требования иметь сервер в Казахстане не было.

Отныне при обращении с запросом на регистрацию будет проверяться доступность для регистрации запрашиваемого доменного имени к моменту подачи заявки; соответствие запрашиваемого доменного имени стандартам интернет: RFC-1032, RFC-1034, RFC-1035, RFC-1122, RFC-1133, RFC-1591; отсутствие запрашиваемого доменного имени в перечне зарезервированных доменных имен (edu.kz, gov.kz, mil.kz); отсутствие вступившего в законную силу решения суда о запрете на использование регистрируемого доменного имени; отсутствие в содержании запрашиваемого доменного имени информации, запрещенной законодательством.

«В случае несоответствия запрашиваемого доменного имени одному или нескольким условиям, регистратор возвращает регистранту заявку. В случае соответствия запрашиваемого доменного имени всем условиям, регистратор заключает с регистрантом соглашение о регистрации доменного имени и вносит информацию о зарегистрированном доменном имени в реестр. Доменные имена считаются зарегистрированными с момента внесения в реестр информации о них», — пояснили в министерстве.

Регистрант информирует регистратора обо всех изменениях сведений о физическом лице или юридическом лице, указанных в соглашении, не позднее 10 рабочих дней с момента таких изменений. Регистратор, получив от регистранта уведомление об изменениях сведений о физическом лице или юридическом лице, указанном в соглашении, в течение 3 рабочих дней вносит изменения в реестр.

«В случае намерения регистранта передать доменное имя в пользование другому физическому или юридическому лицу регистрант уведомляет регистратора о передаче прав на используемое доменное имя с указанием сведений о лице, которому предполагается передача прав на использование доменного имени. Не менее чем за 20 рабочих дней до истечения срока соглашения регистратор направляет соответствующие уведомление регистранту», — говорится в приказе.

В случае отказа регистранта от дальнейшего использования доменного имени регистрант направляет уведомление регистратору о предполагаемом сроке прекращении действия соглашения, не позднее даты окончания срока действия соглашения.

«Регистратор в течение 3 рабочих дней с даты прекращения использования, указанной регистрантом в представленном уведомлении, производит удаление доменного имени из реестра и уведомляет регистранта о прекращении действия соглашения. Регистратура обеспечивает функционирования реестра, с возможностью внесения регистраторами доменных имен в пространстве казахстанского сегмента интернета изменений в реестр, делегирование доменных имен и предоставление всех текущих сведений о зарегистрированных доменных именах через WHOIS-сервер», — сказано в приказе.

Документ вступил в законную силу.