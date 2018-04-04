Алматы. 4 апреля. КазТАГ – АО «Шубарколь комир» возглавил новый руководитель, говорится в сообщении Eurasian Resources Group (ERG).

«В связи с безвременной кончиной президента АО «Шубарколь комир» Кемаля Усманова решением совета директоров АО «Шубарколь комир», входящего в Евразийскую группу (ERG), исполняющим обязанности президента акционерного общества назначен Андрей Сафонов», — указано в сообщении, распространенном в среду.

Как отмечается, А. Сафонов приступил к работе в структуре Евразийской группы в 2001 году, в должности геолога. С ноября 2016 года А. Сафонов начал работу в АО «Шубарколь комир» — в должности главного технического руководителя по безопасности и охране труда, с февраля 2017 года был вице-президентом по производству.

АО «Шубарколь Комир» входит в состав ERG. Основное направление деятельности — добыча угля открытым способом, другие виды деятельности – производство спецкокса и электроэнергии из коксового газа.

ERG — международная группа компаний в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов с добывающими, перерабатывающими, энергетическими и логистическими предприятиями. Представлена проектами развития бизнеса в 14 странах. Основная часть активов находится в Казахстане. Головной офис управляющей компании расположен в Люксембурге.