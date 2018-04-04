Кроме мессенджера Telegram есть и другие медиа-площадки для блогеров — Абаев

Астана. 4 апреля. КазТАГ — Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев высказался о возможном ограничении работы мессенджера Telegram на территории Казахстана из-за пропаганды в нем ДВК, передает корреспондент агентства.

«Да, мы планируем ограничить работу Telegram на территории Казахстана, если не будет исполнено решение суда об удалении из каналов мессенджера материалов запрещенного общественного движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК)», — сказал Д.Абаев в среду.

При этом он подчеркнул, что блокировка этого мессенджера не противоречит «свободе слова» в Казахстане, так как многочисленные отечественные блогеры, которые на сегодня активно ведут в Telegram свои каналы, могут использовать другие аналогичные медиа-ресурсы.

По данным СМИ, в адрес мессенджера Telegram было направлено официальное уведомление о выполнении судебного решения и принятии мер по удалению либо ограничению доступа для пользователей с территории Казахстана к материалам ДВК.

«На сегодняшний день уведомительное письмо находится на стадии рассмотрения у администрации мессенджера Telegram. Вместе с тем в случае невыполнения судебного решения министерством в соответствии с законодательством РК могут быть приняты меры по ограничению распространения мессенджера на территории республики вплоть до его полной блокировки», — отметил Д.Абаев.

Напомним, в марте Есильский районный суд Астаны признал незарегистрированное движение ДВК экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории Казахстана. Организацию возглавляет экс-глава «БТА Банка» Мухтар Аблязов. В генпрокуратуре РК заявили, что целями М.Аблязова являются свержение и захват власти. Для этого он продолжает противоправную деятельность за рубежом, в частности, активно призывает казахстанцев вступать в ДВК, формирует негативный образ действующей власти и провоцирует протестные настроения, тем самым планомерно разжигая социальную вражду и рознь.

Как сообщалось ранее, М.Аблязова обвиняли в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств «БТА Банка» и их легализации (отмывании), незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями. По данным национального бюро по противодействию коррупции Казахстана, общая сумма причиненного ущерба составляет более $7 млрд. В отношении М.Аблязова возбуждены уголовные дела в России, Казахстане и на Украине. Он обвиняется в ряде правонарушений, в том числе в мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении полномочиями. Дело против него было возбуждено в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

В июле 2013 года М.Аблязов был арестован на территории Франции. Его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу, в сентябре 2015 года после 2,5 года судебных разбирательств правительство Франции распорядилось экстрадировать подсудимого в Россию. После этого защита Аблязова, которая настаивала на политической мотивированности обвинений в его адрес, решила задействовать последний из остающихся юридических механизмов, направив ходатайство в государственный совет Франции, который отменил экстрадицию бывшего банкира.