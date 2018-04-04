В Павлодар планируют поставлять тюменский бензин

Павлодар. 4 апреля. КазТАГ – Руководство Антипинского нефтеперерабатывающего завода намерено наладить поставку бензина в Павлодарскую область, передает корреспондент агентства.

«Сегодня мы производим небольшие поставки дизтоплива в Павлодарскую область. После возведения установки гидроочистки мы планируем заключить с нашими партнерами контракты на поставку бензин», — сказал начальник управления планирования производства Антипинского НПЗ Андрей Шамширин во время визита павлодарской делегации во главе с акимом Павлодарской области Булатом Бакауовым на предприятие по выпуску топлива в рамках рабочей поездки в Тюменскую область.

Также представители предприятия сообщили, что мощность Антипинского НПЗ, работающего с западносибирской нефтью, составляет около 9 млн тонн нефтепродуктов. В ближайшем будущем они планируют поставлять свою продукцию в Павлодар. Помимо этого здесь задумались о расширении рынка по продаже нефтяного кокса и дальнейшей его переработке.

По информации пресс-службы акима Павлодарской области, гостей ознакомили с полным циклом переработки нефти и показали оборудование, на котором работает завод. Кроме того, павлодарская делегация побывала в среду на металлургическом заводе «Электросталь Тюмени», построенном в 2013 году. Производительность предприятия составляет 550 тыс. тонн металлопроката в год.