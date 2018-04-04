Стала известна точная причина вывода 11,6 тыс. га земли на Байконуре из российской аренды

Астана. 4 апреля. КазТАГ – Точная причина вывода 11,6 тыс. га земли на Байконуре из российской аренды названа в проекте закона «О ратификации протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур» между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 г.».

«Протокол направлен на внесение изменения в приложение №2 к договору аренды комплекса «Байконур» в части уточнения координат земельных участков, переданных в аренду РФ в связи с выводом из аренды земельных участков общей площадью 11,6 тыс. га, необходимых для развития Кызылординской области и в целом РК. Из них, участки площадью 1740 га выводятся из аренды для расширения п. Торетам Кармакшынского района Кызылординской области и площадью 9950 га – для строительства международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», железной дороги Алматы–Москва и для линейной части газопровода «Бейнеу-Шымкент», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проект закона вынесен на публичное обсуждение до 17 апреля.

Напомним, документ, предусматривающий внесение изменений в приложение к договору аренды Байконура был подписан 9 ноября 2017 года в российском Челябинске президентом РК Нурсултаном Назарбаевым и главой РФ Владимиром Путиным.

13 ноября в министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности РК пояснили, что вывод части арендуемых территорий предусмотрен протоколом о внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур» между правительствами Казахстана и России от 10 декабря 1994 года.