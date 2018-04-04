Кто может остаться за бортом новой ипотечной программы?

Ипотечная программа Национального банка РК (НБРК), вопреки своему названию «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи», рискует оказаться программой для ограниченного круга лиц

Алматы. 2 апреля. КазТАГ — Сергей Зелепухин . Ипотечная программа Национального банка РК (НБРК), вопреки своему названию «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи», рискует оказаться программой для ограниченного круга лиц. К такому выводу можно прийти, если внимательно проанализировать последние заявления заместителя председателя НБРК Олега Смолякова.

Что готовит регулятор?

Несмотря на то, что документ еще находится в разработке, по высказываниям зампреда Нацбанка уже можно судить об отдельных будущих параметрах программы. О них он рассказал на прошлой неделе на заседании круглого стола в Службе центральных коммуникаций.

Нас интересует та часть его выступления, где речь шла о том, на какой объем ипотечного займа могут рассчитывать потенциальные заемщики. Так вот, в программе предполагается ограничение по максимальному размеру одного ипотечного кредита для крупных городов страны.

«Если мы берем данную программу, то мы предусматриваем, что кредиты будут только в тенге. Кроме того, объем кредитов для крупных городов, допустим, 25 млн тенге. (…) Для остальных городов мы предполагаем сумму порядка 10 млн и в регионах, если там есть первичное жилье, то 7 млн тенге», — рассказал О. Смоляков.

Но вопросы вызывает не столько сам факт ограничения по сумме максимального ипотечного займа, сколько размер предполагаемого ежемесячного платежа по нему. Если взять ипотечный кредит для покупки жилья в крупных городах, например, в Астане и Алматы, то, по расчетам зампреда Нацбанка, на него можно приобрести 2-3-комнатную квартиру площадью 70 кв.м при ежемесячном платеже порядка Т170 тыс. Причем эту сумму он назвал «вполне разумной долговой нагрузкой».

Однако назвать ее таковой язык не поворачивается, если взять официальные данные по уровню ежемесячных доходов казахстанцев. Согласно подсчетам статистического комитета министерства национальной экономики РК, среднедушевые номинальные денежные доходы населения в январе 2018-го составили Т81 192, что на 5,5% выше, чем в январе прошлого года. Тем не менее реальные денежные доходы за этот период уменьшились еще на 1,2%.

Ипотека для меньшинства

А теперь давайте представим молодую семью, в которой и он, и она имеют ежемесячный доход выше среднего по стране, например, в 2 раза больше. То есть на двоих получается Т324 768 в месяц.

Даже в этом случае такая семья не сможет рассчитывать на участие в новой ипотечной программе, поскольку, согласно действующему с 1 апреля 2014 года постановлению НБРК «О введении ограничений на проведение отдельных видов банковских и других операций финансовыми организациями», максимальный уровень коэффициента долговой нагрузки заемщика не должен превышать 0,5. При этом сам коэффициент рассчитывается как отношение суммы среднего ежемесячного платежа по всем непогашенным займам заемщика к его среднему ежемесячному доходу за последние 6 месяцев.

Проще говоря, сумма ежемесячного платежа по кредиту или кредитам не должна превышать 50% среднего дохода заемщика. То есть семья, которая ежемесячно имеет доход даже $1 тыс., не сможет рассчитывать на получение максимального займа для приобретения в ипотеку 2-3-комнатной квартиры в крупном городе. А семей, особенно молодых, которые имеют доход $1 тыс. и выше, пусть и в крупных городах, днем с огнем почти не сыщешь, не говоря уже о том, что, как правило, большинство казахстанских семей имеют доход ниже $1 тыс.

И это даже не учитывая такие важные нюансы для получения кредита, как документальное подтверждение уровня ежемесячных доходов на протяжении 6 месяцев, необходимое наличие первоначального 20%-ного взноса от стоимости жилья, возраст заемщиков и т.д.

Так что новая ипотечная программа, призванная обеспечить квадратными метрами через ипотечные займы каждую семью, на поверку может оставить за бортом большинство казахстанцев, особенно молодых семей, нуждающихся в собственном и относительно просторном жилье. А воспользоваться ею при таких параметрах смогут только единицы.

Конечно, речь идет только о максимальном ипотечном займе для приобретения 2-3-комнатной квартиры. Но даже если брать сумму в 2 раза ниже предполагаемого максимального ипотечного кредита, то ситуация будет выглядеть несколько лучше, но не будет отличаться кардинально.

Поэтому новую ипотечную программу, при условии внесения в нее параметров, озвученных О. Смоляковым, даже несмотря на то, что ставка по кредиту будет составлять не более 7%, первоначальный взнос — не более 20% и максимальный срок кредита — 25 лет, смело можно называть программой для меньшинства, но никак не программой для каждой семьи.

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