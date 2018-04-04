Т93,3 млрд выделят из бюджета на питьевое водоснабжение в Казахстане в 2018 г.

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Астана. 4 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. Т93,3 млрд выделят из бюджета на питьевое водоснабжение в Казахстане в 2018 году, сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

«Для обеспечения городских и сельских населенных пунктов качественной питьевой водой на реализацию 332 проектов (282 в селах и 50 в городах) на 2018 год в бюджете предусмотрено Т93,3 млрд, что на 67,5% больше по сравнению с 2017 годом», — сообщил Ж. Касымбек в среду на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций (СЦК) РК.

По его словам, в 2018 году планируется увеличить доступ к централизованному водоснабжению в сельских населенных пунктах до 59%, в городах – до 94%.

«На сегодняшний день доступ составляет в селах 57,4%, в городах – 93,8%», — проинформировал глава МИР РК.

Он уточнил, что трансферты для реализации программы питьевого водоснабжения будут направляться местным исполнительным органам.

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«Согласно поручению главы государства, планируется увеличить финансирование сельского водоснабжения до Т100 млрд ежегодно со всех источников – республиканский, местный бюджет, а также ряд акиматов работают с различными банками, с международными финансовыми организациями и старается привлечь финансирование для реализации этих проектов в областных центрах. Планируется в текущем году на развитие сельского водоснабжения уже в рамках уточненного бюджета, который находится в парламенте, выделить порядка Т100 млрд», — сказал министр.

По справке министерства, из Т100 млрд МИР РК намерено выделить Т68,2 млрд, министерство сельского хозяйства РК – Т14,8 млрд, из местных бюджетов планируется выделение Т22 млрд.

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