Т93,3 млрд выделят из бюджета на питьевое водоснабжение в Казахстане в 2018 г.

Астана. 4 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. Т93,3 млрд выделят из бюджета на питьевое водоснабжение в Казахстане в 2018 году, сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

«Для обеспечения городских и сельских населенных пунктов качественной питьевой водой на реализацию 332 проектов (282 в селах и 50 в городах) на 2018 год в бюджете предусмотрено Т93,3 млрд, что на 67,5% больше по сравнению с 2017 годом», — сообщил Ж. Касымбек в среду на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций (СЦК) РК.

По его словам, в 2018 году планируется увеличить доступ к централизованному водоснабжению в сельских населенных пунктах до 59%, в городах – до 94%.

«На сегодняшний день доступ составляет в селах 57,4%, в городах – 93,8%», — проинформировал глава МИР РК.

Он уточнил, что трансферты для реализации программы питьевого водоснабжения будут направляться местным исполнительным органам.

«Согласно поручению главы государства, планируется увеличить финансирование сельского водоснабжения до Т100 млрд ежегодно со всех источников – республиканский, местный бюджет, а также ряд акиматов работают с различными банками, с международными финансовыми организациями и старается привлечь финансирование для реализации этих проектов в областных центрах. Планируется в текущем году на развитие сельского водоснабжения уже в рамках уточненного бюджета, который находится в парламенте, выделить порядка Т100 млрд», — сказал министр.

По справке министерства, из Т100 млрд МИР РК намерено выделить Т68,2 млрд, министерство сельского хозяйства РК – Т14,8 млрд, из местных бюджетов планируется выделение Т22 млрд.