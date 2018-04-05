5 вариантов мастер-плана развития столицы до города с населением 2 млн обещает представить в мае акимат Астаны

Астана. 5 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. 5 вариантов мастер-плана развития столицы до города с населением 2 млн будут представлены в мае, сообщил аким Астаны Асет Исекешев.

«До 30 апреля по итогам международного конкурса мы получим и представим вам на рассмотрение 5 вариантов мастер-плана развития города до 2 млн человек. В конкурсе участвуют крупнейшие консорциумы из Великобритании, Канады, Сингапура и России», — сказал А. Исекешев на совещании в акимате по вопросам развития Астаны с участием президента РК Нурсултана Назарбаева в четверг.

По словам акима, пятилетняя программа развития города будет отработана с правительством с опережающим строительством физической и социальной инфраструктуры, с учетом этапности и определением финансирования. Он сообщил, что в 2017 году в Астане построены рекордные 2,36 млн кв.м жилья, то есть 25% от республиканского объема, а уровень обеспеченности жильем в столице достиг 29,6 кв.м. на человека.

«По строительству жилья за счет коммерческих застройщиков, мы в генплане доложили. Определены 4 зоны перспективной застройки и программа реновации старой части города по принципам компактности, полицентричности и шаговой доступности – аллея Мынжылдык и территория южнее Карагандинской трассы в районе ТЦ «Метро», ул. Мәңгілік Ел, территория западнее пр. Туран и за ТРЦ «Хан Шатыр», территория южнее жилого массива Тельмана», — уточнил А. Исекешев.

Аким добавил, что здесь возможно строительство более 17 млн кв.м жилья дополнительно, в том числе более 3 млн кв.м в рамках программы реновации.