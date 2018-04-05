Акимат Астаны предлагает отели без звезд переделать под общежития для студентов

Астана. 5 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. Аким Астаны Асет Исекешев предложил отели без звезд переделать под общежития для студентов.

«Мы отработали с четырьмя крупными вузами в Астане, потребность в общежитиях составляет почти 10 тыс. мест. Мы определили 10 земельных участков общей площадью 10,5 га. И сейчас вузы с министерством образования работают по этой программе. Что касается колледжей, у нас по колледжам потребность в общежитиях около 2 тыс. мест», — отметил он на совещании с участием главы государства по вопросам дальнейшего развития столицы в четверг.

По информации акимата, среди данных вузов – ЕНУ им. Л.Гумилева, Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина, медицинский университет Астаны, Казахский национальный университет искусств.

«Мы планируем также начать строительство и применить альтернативный механизм. Дело в том, что сейчас в городе более 100 беззвездных отелей и хостелов с фондом около 9 тыс. койко-мест, в рамках которых по модели ГЧП обслуживать студентов. Это позволит сэкономить деньги и время. Соответствующее предложение мы отработаем с министерством образования», — предложил А.Исекешев.

По информации акимата, в Астане 35 колледжей с 26 тыс. студентов, из них 1800 обеспечены общежитиями (11 частных и 9 государственных), имеется потребность еще в 2,1 тыс. мест.

«По программе строительства общежитий, которую я объявил, там тоже надо принять активное участие», — отметил в свою очередь президент РК Нурсултан Назарбаев.