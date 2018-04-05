Архивы РК интересны российским историкам из-за документов столыпинской реформы и по личным причинам

Алматы. 5 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Архивы Казахстана интересны российским историкам из-за документов столыпинской реформы и по личным причинам, говорит директор департамента архивного дела и документации министерства культуры и спорта РК Алия Мустафина.

«Это документы начала ХХ века – периода столыпинской реформы, массового переселения жителей Центральной и Западной России на территорию Казахстана, освоения территории российскими купцами, строительства первых торговых домов и так далее. Российские исследователи изучают по документам, имеющимся в наших архивах, взаимосвязь этих процессов вкупе с установлением политических отношений», — сказала А. Мустафина в ходе первого заседания казахстанско-российской комиссии по сотрудничеству в области архивов в четверг.

Также она отметила, что исследователи интересуются казахстанскими архивами и по личным причинам.

«У историков соседней страны есть личные интересы – это генеалогия, поиск данных о своих предках», — добавила спикер.

Казахстанских историков в свою очередь, по ее словам, интересует, как правило, комплекс документов по истории Казахстана периода XVIII-XIX веков, аналогов которых нет у нас. С целью обеспечения доступности источников более широкому кругу приобретаются копии данных документов для хранения в казахстанских архивах.

«С российскими архивами у нас тесные контакты в плане обмена научной информацией, архивными документами, специалистами, опытом. Но обсуждая вопрос сотрудничества, мы пришли к выводу, что нам не хватает диалоговой площадки. Для этого российской стороной и было инициировано создание настоящей комиссии. В приоритете ее работы будет издание совместных сборников архивных документов, проведение выставок, научно-практических конференций», — добавила А. Мустафина.

В 2017 году архивы Казахстана посетили более 150 исследователей из России. Ежегодно около 40 сотрудников государственных архивов Казахстана проводят исследования в архивах России. Также казахстанские архивисты проходят обучение во Всероссийском научно-исследовательском институте по документоведению и архивному делу.