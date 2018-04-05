Отстранен от работы глава совета директоров страховой компании Amanat

Алматы. 5 апреля. КазТАГ — Национальный банк Казахстана отстранил от выполнения служебных обязанностей главу совета директоров АО «Страховая компания Amanat» Аскара Канафина, сообщается на сайте Нацбанка.

«3 апреля 2018 года вступил в силу приказ заместителя председателя Национального банка РК… «Об отстранении от выполнения служебных обязанностей председателя Совета директоров АО «Страховая компания Amanat» Канафина Аскара Ахилбековича и отзыве согласия на его назначение (избрание) на должность руководящего работника» в связи с выявленными нарушениями в деятельности АО «СК Amanat», — говорится в сообщении.

Напомним, на эту должность А.Канафин был назначен в апреле 2015 года. Кроме того, с ноября 2013 года он возглавляет правление ТОО «Ordabasy Group».

Нацбанк РК в июне 2017 года приостановил действие лицензии СК Amanat на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по обязательным видам страхования сроком на 3 мес.