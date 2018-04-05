Сложности прогнозируются в упаковочной отрасли РК из-за контрабанды казахстанской макулатуры в Узбекистан

Астана. 5 апреля. КазТАГ – Сложности прогнозируются в упаковочной отрасли Казахстана из-за контрабанды казахстанской макулатуры в Узбекистан, сообщает пресс-служба национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен».

«Вопрос очень щепетильный для нашей промышленности. Если у нас есть сырье, то наши заводы будут работать на полную мощность, если продолжится и дальше подобный бесконтрольный вывоз, отрасли придется сложно. Сейчас мы на уровне вице-премьера проводим мероприятия по запрету вывоза макулатуры вообще из Казахстана в рамках ЕАЭС. С Узбекистаном, как с третьей страной, ситуация совсем другая. Хотелось бы провести более тщательную совместную с комитетом госдоходов работу», — заявил председатель правления ОЮЛ «Ассоциации упаковщиков Казахстана» Батырбек Аубакиров.

Управляющий директор департамента обрабатывающей промышленности НПП Арман Мамбетаев добавил, что в 2017 году незаконный экспорт бумажных отходов и макулатуры в Узбекистан составил 2,4 тыс. тонн.

«Хотя согласно решению коллегии ЕАЭС с 2012 года утвержден запрет на вывоз бумаги с таможенной территории ЕАЭС», — подчеркнул А. Мамбетаев.

Как отмечают представители отрасли, ситуация усугубляется тем, что Узбекистан просто забирает сырье, не завозя обратно уже переработанной продукцией – «получается стратегически важное сырье просто уходит».

«Высказали недовольство и обеспокоенность ситуацией отраслевые компании – ТОО «БумПром», ТОО «Компания В» и ТОО «Карагандинский Целлюлозно- бумажный комбинат». В целом, стоит отметить, что данный вопрос повлияет на работу 12 заводов по Казахстану», — уточнили в нацпалате.

В комитете государственных доходов (КГД) министерства финансов РК заверили, что ситуацию держат на контроле.

«Макулатура в основном вывозится с Южно-Казахстанской и Жамбылской областей. Таможенные органы не вправе останавливать груз при имеющихся всех положенных сопроводительных документах», — заявил на встрече представитель КГД.

Тем не менее, стороны решили просить КГД МФ РК усилить контроль на границе с Узбекистаном за вывозом макулатуры, а также министерство национальной экономики РК ускорить вынесение на заседание межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики вопроса по введению запрета на вывоз макулатуры с территории РК путем принятия соответствующего приказа.