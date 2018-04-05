Атырауский перевозчик объяснил цель покупки подержанных автобусов в Алматы

Атырау. 5 апреля. КазТАГ – Директор ТОО «АйсТрансХолдинг» Берик Жетписбаев разъяснил ситуацию с приобретением подержанных автобусов, сообщила региональная служба коммуникаций Атырауской области.

«Ситуация сложилась сложная. В городе не хватает автобусов для перевозки пассажиров. Принимая во внимание такую ситуацию, мы решили приобрести подержанный автотранспорт из Алматы. Это была вынужденная мера. Наша задача была не допустить в городе транспортный коллапс, когда жители и гости города могли часами ждать пассажирский автотранспорт», — сказал Б. Жетписбаев.

По словам руководителя автобусного парка, до сегодняшнего дня на линию выходили 40-42 единицы автотранспорта. Учитывая, что перевозчик владеет правом на перевозку по основным городским маршрутам, этого количества транспорта было недостаточно.

«Сейчас, после приобретения этих автобусов, количество пассажирского транспорта на линии увеличилось до 55-60 единиц. Да, признаемся, приобретенный транспорт не совсем в хорошем состоянии. Но мы пошли на такой шаг из-за финансовых проблем. У нас были долги по налогам, зарплате. Сейчас мы все это погасили», — пояснил Б. Жетписбаев.

Также он отметил, что в ближайшие 2 недели приобретенный транспорт будет отремонтирован. Для этого имеется все необходимое — запасные части, краски для кузовных работ и т.д.

«Работы уже начались. Нам осталось отремонтировать наружную часть одного автобуса и внутренние работы в пяти автобусах. Дней через 15 весь автотранспорт будет приведен в надлежащий вид», — заверил Б. Жетписбаев.

Эти автобусы планируется эксплуатировать до ноября-декабря текущего года. Потом часть из них будет списана. В дальнейшем перевозчик планирует приобрести новые автобусы.

«Есть договоренность приобрести новые автобусы большой вместимости из Семея. Планируется приобрести 40 низкопольных автобусов. Это удобно, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Далее в планах приобретение 160 автобусов средней вместимости. Это позволит обновить автобусный парк областного центра», — уточнил Б. Жетписбаев.

Ранее жители Атырау пожаловались на качество приобретенных автобусов, курсирующих по областному центру.