Причиной гибели телеведущей в лифте в Актобе считают некачественное строительство

Актобе. 5 апреля. КазТАГ – Причиной гибели телеведущей Айзат Абдисамат в лифте в Актобе считают некачественное строительство, передает корреспондент агентства.

«В дежурную часть поступило сообщение о том, что в лифте одного из домов мкр. №12 обнаружено тело женщины. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 278 УК РК (недоброкачественное строительство, повлекшие по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия) и назначен ряд экспертиз», — сообщил в четверг руководитель пресс-службы ДВД Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Отмечается, что инцидент произошел 4 апреля. На станции скорой медицинской помощи уточнили, что молодая женщина зашла в лифт вместе с ребенком. По словам врачей, она не успела войти в кабину, как двери закрылись, и лифт резко поехал вниз.

«Произошла травматическая ампутация ноги. Женщина получила травмы несовместимые с жизнью. Ребенка обследовали, он госпитализирован в областную детскую клиническую больницу», — сообщили в медучреждении.

А. Абдисамат работала ведущей на областном телеканале «Актобе», а до этого трудилась в областном филиале республиканского телеканала «Қазақстан».