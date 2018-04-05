Беларусь и Казахстан займутся исследованием космического пространства

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Алматы. 5 апреля. КазТАГ — Беларусь и Казахстан начнут сотрудничество в области исследования и использования космического пространства, согласно постановлению совета министров Беларуси от 3 апреля 2018 года №250.

«Постановлением утверждено соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанное в Астане 13 августа 2017 года», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Беларуси.

Министерству иностранных дел Беларуси поручено направить уведомление о выполнении Республикой Беларусь внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу названного соглашения.

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