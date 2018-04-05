Атырау. 5 апреля. КазТАГ — Более 60 детей из Атырауской области находятся в зоне боевых действий Сирии, сообщил руководитель управления по делам религий Атырауской области Кайролла Кушкалиев.

«С начала военных действий в Сирийской Арабской республике с Атырауской области выехало 54 человек. Большая часть из них женщины – 33 человека. Покидают целыми семьями, таких семей — 12. Беспокоит и то, что увозят с собой малолетних детей. Более 60 детей дошкольного и школьного возраста воспитываются в этих семьях», — сказал К. Кушкалиев.

По его словам, проводимая работа позволила на сегодня вернуть в регион две семьи, которые покинули страну 4 года назад.

«Они вернулись без своих мужей. Одна семья выехала за пределы региона в 2013 году. В течение четырех лет ее члены пребывали в Сирии и Турции. В 2017 году семья вернулась в Атырау. Глава семьи находится в заключении в миграционном управлении Турции. Еще одна семья с четырьмя детьми покинула область в 2015 году. Женщина, уже с пятью детьми, вернулась в Атырау через год. Ее муж был убит в Сирии», — отметил К. Кушкалиев.