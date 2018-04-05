«5 вызовов для Казахстана». «Казахстанская армия слабее ангольской и тайваньской. Не хватает людей и флота». «И современную школу менять однозначно нужно». «Казахстанские СМИ в центре очередного скандала»

Сетевой Казахстан. 5 апреля 2018г.

365 INFO . KZ . «5 вызовов для Казахстана» — По мнению экспертов, с этими проблемами нужно разбираться в первую очередь. В целом экономика Казахстана растет. Но одновременно увеличиваются и сопутствующие негативные тенденции. Среди них продолжающееся углубление неравенства, причем не только в доходах граждан, но и регионов. По некоторым показателям разница «передовых» областей и аутсайдеров достигает двадцатикратной. Об этом говорится в докладе «Возможности и вызовы опережающего развития регионов России и Казахстана» Информационно-аналитического центра «Евразия-Поволжье».

«Казахстанская армия слабее ангольской и тайваньской. Не хватает людей и флота» — По данным Global Fire Power, Казахстан занимает 55 место в списке мировых военных держав. Вооруженные силы республики имеют в своем арсенале хорошую артиллерию и практически неуязвимы для флота противника. Однако малое население Казахстана не оставляет даже теоретических шансов на масштабную мобилизацию.

«Что на самом деле дали ЭКСПО и Универсиада туризму Казахстана?» — 2017 год оказался удачным для казахстанской туристической отрасли: показатели въездного туризма выросли на 18,3% (до 7,7 млн человек), внутреннего – на 20,2% (до 5,56 млн). Не последнюю роль в этом сыграли Универсиада и ЭКСПО, хотя обе столицы не смогли извлечь из этого полноценной выгоды: Астана заработала денег, но не «зацепила» туристов, Алматы не смог их даже привлечь.

REZONANS . KZ . «Школа американская или советская?» — Совсем скоро конец учебного года, а значит, вместо привычных контрольных работ, диктантов и сочинений в школах пройдут итоговые СОЧ и СОР – экзамены нового формата, введенные в казахстанских школах в этом году впервые. Как после практически целого года реализации родители и педагоги оценивают новшества? В этом вопросе попытался разобраться корреспондент портала «Rezonans.kz». Диковинно звучащие СОЧ и СОР расшифровываются, как «суммативное оценивание за четверть» и «суммативное оценивание за раздел». Суммативное оценивание – вид оценивания, который производится по завершении определенного учебного периода (четверть, учебный год, уровень среднего образования), а также разделов учебных программ с выставлением баллов и оценок.

TIME . KZ . «Ирина СМИРНОВА, депутат: Нам не нужны гимназии и лицеи — пусть все школы будут хорошие!» — Началась последняя, самая короткая учебная четверть. Сегодня о болевых точках школы разговариваем с Ириной СМИРНОВОЙ, депутатом парламента, имеющей опыт преподавания и директорства в школе — Мы убедились, что есть другие системы образования и они тоже дают обществу хороших людей. Да, трудно спорить с тем, что советская система обеспечивала всех качественными базовыми знаниями и на этой основе можно было развивать любое направление — хоть гуманитарное, хоть техническое. Но необходимо провести ревизию: какие знания действительно нужны, а какие потеряли свою актуальность. И современную школу менять однозначно нужно.

«… А эксперты говорят: это — яд!» — Почему полицейские следователи не спешат расследовать многочисленные факты сбыта опасной для здоровья автохимии на рынках страны. Мы уже писали об уголовном деле, связанном с распространением антифриза и омывающей жидкости для автомобилей, в которых содержится большое количество метанола. По словам адвоката Фарида ХУСНИТДИНОВА, представляющего интересы Казахстанского общества автовладельцев, устав от полицейского бюрократства, он был вынужден обратиться с заявлением к генпрокурору страны Кайрату КОЖАМЖАРОВУ.

Тулеген БАЙТУКЕНОВ – «Это вы можете!» — От кого и зачем защищает детей “оперуполномоченная” по правам ребёнка? Если г-жа БАЛИЕВА действительно так печется о детях, то, может быть, нужно устроить во всех детдомах тотальную ревизию с представителями госорганов и как раз-таки НПО? А потом уже делать выводы. Для государства это была бы хорошая возможность показать свою реальную заинтересованность в решении проблем детей, оставшихся без родителей (и доказать, кто им “больше мать”).

Хочется надеяться, что оно не только may, но еще и can…

CAMONITOR .KZ . «Движение за ликвидацию детдомов: забота о сиротах или корыстный интерес?» — На прошлой неделе уполномоченная по правам ребенка РК Загипа БАЛИЕВА заявила о том, что «ни в одном детском доме не должно быть никаких фондов, никаких неправительственных организаций, никаких других организаций, кроме коллектива детского дома». И добавила, что в этих учреждениях дети должны спокойно отдыхать и учиться, а не подвергаться постоянным проверкам. Как и следовало ожидать, заявление детского омбудсмена вызвало в соцсетях бурную реакцию, преимущественно негативную. И это понятно: в общественном сознании сложилось устойчивое мнение: представители НПО – это граждане, бескорыстно отстаивающие интересы народа. В данном случае – детей. — Но это не совсем так, — говорит Ирина КАРИМБАЕВА, давно занимающаяся расследованием вопроса о ликвидации детских домов. — Поскольку некоторые НПО и фонды финансируются из негосударственных источников, то, следовательно, они будут лоббировать интересы тех, кто их спонсирует.

AZATTYQ . ORG . «Приглашенный в вузы США не планирует вернуться после учебы» — Талдыкорганец Антон МОРГУНОВ, ученик 12-го класса Назарбаев интеллектуальной школы, получил приглашение учиться в нескольких престижных американских вузах. Готовность принять школьника выразили Гарвард, Стэнфорд, Колумбийский университет, Массачусетский технологический, а также Калифорнийский технологический институты. Победитель международных олимпиад по химии говорит, что еще не определился, какой именно вуз выбрать. Однако возвращаться на родину после учебы за рубежом Антон Моргунов не хочет.

KAPITAL . KZ . «Будут ли расти тарифы сотовой связи?» — В Казахстане наблюдается медленный, но неуклонный рост стоимости сотовой связи для абонентов. По разным оценкам, за последние два года стоимость услуг на разных тарифах показала рост от 50 до 100%. Как раз в эти дни одна из компаний распространила смс-сообщение о грядущем росте цены на действующие тарифы в среднем на 200 тенге. В связи с этим «Капитал.kz» обратился к руководству телеком-компаний с вопросом: «Какой будет тарифная политика компании в ближайшие годы, планируются ли повышения тарифов и почему?»

IA — CENTR . RU . Андрей КАРПОВ – «Казахстанские СМИ в центре очередного скандала» — В социальных сетях можно найти посты, выдержанные в духе – наконец-то хоть кто-то смог остановить поток «черного пиара». Но в столь линейные оценки ситуации, откровенно говоря, не очень верится. Верится в другое, что информационное пространство России и Казахстана, представляет собой довольно очевидный срез проблем, существующих в нашем обществе. Какое общество – такие и СМИ, каков Зейнулла КАКИМЖАНОВ (да любой бизнесмен или чиновник) – таково и отношение между элитой и журналистским сообществом. Назвать эти отношения цивилизованными может только неисправимый оптимист.

LSM . KZ . «Нацбанк пытается усидеть на двух стульях» — Нацбанк будет пересматривать базовую ставку 16 апреля, которая в настоящее время составляет 9,5%. Член правления Halyk Finance Мурат ТЕМИРХАНОВ считает, что сейчас стало очень трудно прогнозировать действия регулятора по этому вопросу — По всем меркам это очень быстрое понижение ключевой ставки. Действия Нацбанка не соответствует традиционной монетарной политике – инфляционному таргетированию. В целом создается впечатление, что сам Нацбанк не знает, какой монетарной политики он придерживается. Сейчас в монетарной политике регулятор пытается усидеть между двух стульев, что резко снижает предсказуемость его решений. Это в свою очередь уменьшает доверие к монетарной политике регулятора… Между двумя задачами, поставленными перед Нацбанком в этом документе, (инфляционное таргетирование и меры по обеспечению долгосрочного кредитования) есть прямой конфликт интересов. Это как раз и есть те два стула, между которыми пытается усидеть Нацбанк.

EXCLUSIVE . KZ . «В поисках своего прошлого» — Показательная дискуссия о роли исторической науки в формировании общественного сознания прошла в Алматы. Известные историки, не сговариваясь пришли к крамольному выводу: Казахстан – неизученная пустыня, несмотря на реально высокий общественный запрос. «Историческое» заседание прошло в научно-образовательном фонде «Аспандау». Докладчиками выступили профессиональные историки-исследователи – Радик ТЕМИРГАЛИЕВ, Дастан КАДЫРЖАНОВ, Султан АКИМБЕКОВ. За вступительными словами очень быстро выяснилось, что современная история степи именно как наука находится на обочине мировых процессов. И это, возможно, в лучшем случае. Среди главных парадоксов и закономерностей, которые отметили профессионалы, наличие рыночной свободы при отсутствии хоть какого-нибудь профессионального, качественного роста.

INFORMBURO . KZ . «Как история семилетнего мальчика изменила жизнь села Абай» — Село Абай – это небольшой южно-казахстанский аул в Сарыагашском районе с населением около 20 тысяч человек. До недавнего времени населённый пункт местные и приезжие знали в основном как место, откуда отъезжают такси до областного центра – Шымкента. Теперь о нём знает весь Казахстан.

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