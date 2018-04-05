Более Т190 тыс. получит каждый ветеран ВОВ ко Дню Победы в Кызылорде

Кызылорда. 5 апреля. КазТАГ – Более Т190 тыс. получит каждый ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) ко Дню Победы в Кызылорде, передает корреспондент агентства.

«В Кызылорде выделены бюджетные средства на материальную помощь участникам ВОВ ко Дню Победы. В нашей области осталось 37 фронтовиков ВОВ. Из областного бюджета на материальную помощь ко Дню Победы им выделяется по 40 МРП и столько же из бюджетов местных, районных или городских. То есть, каждый участник ВОВ получит на свой счет по 80 МРП. (…) В итоге ветеранам выплатят по Т192 400», — сказал начальник областного управления координации занятости населения и социальных программ Талгат Дуйсебаев в четверг.

Кроме того, он отметил, что за каждым из ветеранов закрепят какую-либо организацию для оказания необходимой физической помощи.

«Помочь принять гостей, посетить праздничные мероприятия и так далее», — добавил Т. Дуйсебаев.

Напомним, 4 апреля стало известно о том, что дополнительную социальную помощь в размере Т350 тыс. планируют оказать в Астане ветеранам ВОВ к 9 мая.

1 МРП = Т2405.