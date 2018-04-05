Назначен замруководителя администрации президента РК

Астана. 5 апреля. КазТАГ – Заместителем руководителя администрации президента РК назначена Алия Ракишева, сообщила пресс-служба главы государства.

«Назначить Ракишеву Алию Галимжановну заместителем руководителя администрации президента РК», — говорится в сообщении на сайте Акорды в четверг.

Другим распоряжением главы государства А. Ракишева освобождена от должности заведующего государственно-правовым отделом администрации президента РК.

«Распоряжением главы государства А. Ракишева освобождена от должности заведующего государственно-правовым отделом администрации президента РК в связи с переходом на другую работу», — говорится в тексте документа.