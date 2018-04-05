Число террористических организаций в перечне РАТС ШОС достигло 105

Алматы. 5 апреля. КазТАГ — Число террористических организаций в перечне Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) достигло 105, сообщает ТАСС.

В четверг совет РАТС ШОС подвел итоги работы за 2017 год.

«Компетентными органами стран ШОС был обеспечен надлежащий обмен информацией о противоправной деятельности «Исламского государства» (ИГ), «Джебхат ан-Нусры», «Хизб ут-Тахрира», «Исламского движения Туркестана», — сообщили в антитеррористической структуре.

«Только в 2017 году ведущийся РАТС перечень террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территориях государств — членов ШОС, дополнен 34 запрещенными террористическими и экстремистскими организациями. Их общее число достигло 105», — говорится в сообщении.

Отмечается, что совет принял ряд решений о совместных мерах по совершенствованию организационно-правовой основы сотрудничества и повышению информационного обмена, противодействию вызовам и угрозам, исходящим от салафитских течений экстремистской направленности, вербовке в террористические, сепаратистские и экстремистские организации и повышению эффективности взаимодействия с международными организациями.

Кроме того, как сообщается, за прошлый год спецслужбами стран ШОС установлены более 800 граждан стран — членов ШОС, выезжавших за рубеж для вступления в ряды международных террористических организаций, в том числе ИГ, или возвращающихся обратно.

«(За прошлый год) в единый розыскной реестр лиц, объявленных спецслужбами и правоохранительными органами государств — членов ШОС в международный розыск за совершение или по подозрению в совершении преступлений террористического, сепаратистского и экстремистского характера, включено более 900 лиц. В таблицу учета лиц, выезжающих для участия в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций, а также возвращающихся после этого на территории государств — членов ШОС, внесены данные в отношении более 800 лиц», — сообщили в исполкоме РАТС ШОС.