МВФ предлагает властям Украины повысить тарифы на газ на 35%

Киев. 5 апреля. КазТАГ — Айжан Бильченко. Международный валютный фонд (МВФ) предлагает властям Украины повысить цены на газ для населения на 35%, заявил министр внутренних дел Украины и один из лидеров партии «Народный фронт» Арсен Аваков «Лиге».

«Есть много текущих проблем. Например, взаимодействие с МВФ, который предлагает нам повысить тарифы на газ на 35%. Я говорю: да, отлично, повысить-то можно. Но только украинский народ сразу поднимется, сметет власть. А после этого проголосует за популистов, которые все вернут назад. Вы этого хотите, уважаемые коллеги?» — ответил А.Аваков на вопрос о содержании переговоров «Народного фронта» с потенциальными союзниками.

Неделю назад кабмин Украины принял решение, что цены на газ для населения до 1 июня повышаться не будут. МВФ этот шаг раскритиковал. Повышение цен на газ для населения к рыночному уровню и создание антикоррупционного суда — это два главных требования МВФ, прогресс в которых необходим для нового транша в рамках действующей кредитной программы.

Однако, согласно действующей методике определения цены газа по импортному паритету, розничные тарифы для населения необходимо резко повысить — с 6,9 гривен за куб.м примерно до 10,75 гривен за куб.м.

Украинские власти на такой шаг пойти не готовы, и по неофициальным данным, кабмин предложил МВФ другой вариант методики. Он предусматривает повышение тарифов на 2-3% в квартал. К октябрю 2019 года цена газа должна будет вырасти по предварительным расчетам приблизительно на 16%.

1 гривна = Т12.18.