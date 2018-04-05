На выделенные государством микрокредиты в РК не получится торговать или «прикупить дом»

Астана. 5 апреля. КазТАГ – Оксана Скибан. На выделяемые в рамках микрокредитования в Казахстане деньги не получиться торговать или «прикупить дом», заявил директор департамента занятости населения и развития рынка труда министерства труда и социальной защиты населения РК Ерболат Абулхатин.

«Даму» (фонд развития предпринимательства – КазТАГ) фондирует банки. Условия предоставления намного льготные – не более 6%, до 5 лет – на развитие, расширение бизнеса, за исключением торговли, идем на создание рабочих мест. На прикупку дома кредит не дается, только на развитие бизнеса», — подчеркнул Е. Абулхатин на брифинге в правительстве в четверг.

Он добавил, что максимальная сумма, которую гражданин может взять в рамках микрокредитования, составляет максимум Т19 млн.

«Максимум Т19 млн на 5 лет. Если на животноводство или расширение сельхозкооперации, то до 7 лет, не более 6% годовых», — уточнил спикер.

Как напомнил представитель минтруда и соцзащиты населения, глава государства поручил направить дополнительно в 2018 году на развитие малого и среднего бизнеса путем микрокредитования Т20 млрд.

«Из Т20 млрд Т14 млрд – кредитование сельской местности, Т6 млрд – кредитование городской местности. Кредитование сельской местности ведет министерство сельского хозяйства через специальный фонд, микрофинансовые организации, кредитные товарищества. В городской местности оператором является фонд «Даму», — пояснил замглавы департамента.

Также спикер пояснил механизм выдачи микрокредитов представителям малого и среднего бизнеса.

«Если он (предприниматель – КазТАГ) берет Т5 млн, около Т5 млн – Т600 тыс. залогового имущества. Если саманный дом, то оценили в Т3 млн. Если он хочет Т1 млн взять, то ему достаточно кредита на Т250 тыс., Т850 тыс. покрывает государство, гарантирует. 85% от суммы займа гарантирует государство», — заключил Е. Абулхатин.