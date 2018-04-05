Что происходит в Восточной Гуте?!

Взгляд на ситуацию в восточном пригороде Дамаска с точки зрения другой стороны – сирийской оппозиции

Издание Arab News опубликовало переданную из Джидды статью С. Випулананды под названием «Syrian opposition pledges to continue anti-Assad revolution» — «Сирийская оппозиция заявляет о своей готовности продолжать антиасадовскую революцию».

В ней говорится так: «Сирийская оппозиция в понедельник изъявила решимость продолжать революцию против президента Башара Асада, в то время как провластные силы уже близки к установлению полного контроля над осажденным анклавом Восточной Гуты.

«Происходящее в Сирии — это не вопрос географии», — сказал представитель оппозиции Яхья Аль-Ариди корреспонденту издания Arab News.

«Восстание в Сирии завладело умами и сердцами людей, и они отвергают жестокую диктатуру (Асада). Мы никогда не остановимся», — добавил он.

В понедельник в редакционной статье провластной газеты Al-Watan было сказано о том, что вопрос объявления Думы, последнего значительного очага сопротивления в Восточной Гуте, «зоной, свободной от терроризма» должен решиться в течение считанных часов.

За последние годы выступающие на стороне режима вооруженные силы при поддержке России одержали ряд побед над оппозицией.

Они зачастую добивались таких успехов посредством осадной стратегии, воздушных налетов и наземных наступлений, которые вызвали широкомасштабное международное осуждение.

«Это — не победы Асада, а оккупация, осуществляемая с использованием сокрушительной военной мощи против гражданского населения, — сказал Аль-Ариди. – Разговоры о победе — это пропагандистская риторика дамасского режима и Ирана. Это – аморально».

Он отметил: «Речь идет о перезапуске революции – о реорганизации и извлечении уроков из допущенных ошибок… и о перегруппировке сил на политическом и других уровнях. Мы возобновим наши усилия на разных уровнях».

«Наше восстание было мирным с самого начала. Прибегание к использованию оружия было не нашим выбором. Мы просто пытались защитить себя», — добавил представитель оппозиции.

Далее он сказал так: «Официальный Дамаск изобретал всевозможные оправдания своим репрессивным действиям, ссылаясь, помимо прочего, на терроризм, боевиков, ИГИЛ и Фронт Аль-Нусра. И таким образом режим придал сирийскому делу международный характер с тем, чтобы он мог отодвинуть на задний план основное требование народа – требование свободы».

Сенатор от Республиканской партии США Линдсей Грэм, член комитета по вооруженным силам Сената, в воскресенье предостерег президента Дональда Трампа от вывода американских войск из Сирии, заявив, что это приведет к возрождению Исламского Государства и усилению иранского влияния в стране.

Аль-Ариди отметил: «Основными выгодополучателями от действий группировки ИГИЛ являются сирийский режим и те, кто его поддерживает. Иран и Россия использовали Исламское Государство в качестве предлога для спасения распадающегося режима». «Возрождение группировки ИГИЛ, если оно произойдет, снова будет использовано как предлог для угнетения, подавления и убийства людей. Исламское Государство – это инструмент в руках диктаторов», — добавил представитель сирийской оппозиции в Джидде.

«Имеются различные объяснения относительно соглашения между населением Думы и Россией. Оппозиция заявляет, что раненые будут вывезены на лечение, но люди останутся там, — сказал Аль-Ариди. — Толкование, которое Россия дает этому соглашению, иное. Она добивается вывода всех людей оттуда. Пока не достигнута окончательная договоренность. Это последнее, что мы слышали от наших людей».

Итак, сирийская оппозиция изъявляет готовность дать новый старт революции против режима Башара Асада. Значит ли это то, что установление мира в этой истерзанной семилетней гражданской войной стране откладывается?!

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