Риск подтоплений и подъемов уровней воды в Алматы и 11 областях сохранится до воскресенья

Астана. 5 апреля. КазТАГ – Риск подтоплений и подъемов уровней воды в Алматы и 10 областях сохранится до воскресенья, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«7-8 апреля на реках Актюбинской Западно-Казахстанской и Костанайской областей в связи с прогнозом повышения температурного фона и осадков, ожидается интенсивное снеготаяние, угроза формирования талого стока, подъемы уровней и выход воды (подтопление) на пойменные участки рек», — сообщили синоптики в четверг.

Такой же прогноз дают для Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областей.

«7-8 апреля на реках Восточно-Казахстанской области в связи с сохранением положительного температурного фона и осадков ожидаются дальнейшее формирование местного склонового стока, образование заторов, подъемы уровней воды, разливы и подтопления. 7-8 апреля на реках Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областей и в г. Алматы в связи прогнозом дождей, местами сильных, ожидаются формирование местного и склонового стока, подъемы уровней воды, разливы и подтопления», — говорится в сообщении.