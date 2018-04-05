ТОП-6 русских фильмов, которые нужно пересмотреть в ожидании премьер

Большинство зрителей согласится, что качество работ отечественных кинематографистов растет с каждым годом. Совсем скоро в прокате появятся самые ожидаемые премьеры, а пока онлайн-кинотеатр IVI.ru предлагает освежить в памяти достойные проекты прошлых лет, которые получили огромную популярность.

Гоголь. Вий

После череды событий https://www.ivi.ru/watch/198784/trailers, произошедших в первой части фильма «Гоголь. Начало», убийства в селе Диканька так и не прекратились. На счету неизвестного маньяка уже 11 невинных жертв. Сам Гоголь тем временем в край вымотан ситуацией – молодой помощник следователя то и дело теряет сознание, сталкиваясь со странными видениями. Парень не отчаивается и напротив, уверен, что именно эти видения – единственный шанс обнаружить убийцу.

Во время очередного приступа Гоголь получает информацию о следующей жертве – ей должна стать Лиза, любимая Николая. Справиться с душегубом в одиночку – задача за гранью разумного, но на помощь Николаю приходит местный философ, а параллельно виртуоз единоборств и заслуженный охотник на ведьм – небезызвестный Хома Брут. Мужчинам придется провести три дня и 3 ночи в старой часовне, отпевая погибшую ведьму Ульяну и надеясь на встречу с Вием.

Черновик

В конце прошлого года режиссер Сергей Мокрицкий представил вниманию зрителя новый фантастический проект, построенный по сюжету романа Лукьяненко «Черновик». Главный герой картины https://www.ivi.ru/watch/155837/trailers – молодой и вполне себе благополучный житель Москвы, Кирилл. Парень живет также, как и его сверстники, но в один момент оказывается в буквальном смысле никем.

Пытаясь разобраться в ситуации, Кирилл выясняет, что является не просто человеком, а Избранником, которому уготована необычная миссия. Фактически, парню придется выполнять роль «таможенника» между десятками потусторонних миров, принадлежащих Аркану – Земле-1, отстающей от «настоящей» Земли всего на 35 лет.

На районе

Один из последних российских криминальных фильмов «На районе» знакомит зрителя с парой товарищей из Владивостока. Вова и Киса, кажется, устроились в жизни гораздо успешнее своих ровесников. Парни работают на некого криминального авторитета и выполняют мелкие задания для своего босса – прижимают конкурентов, выбивают долги, следят за девушкой «главного». Продолжая строить «карьеру» в бандитском мире, ребята постепенно начинают задумываться о жизни и своем предназначении в ней. Вот только мысли эти сильно расходятся.

Непрощенный

Даже у самого добродушного и мягкого человека есть свой барьер, перешагнув через который, он готов мстить, несмотря на последствия. Фильм «Непрощенный» – это художественное кино, основанное на реальных событиях 2004-го года, когда самолеты «Башкирских авиалиний» и компании DHL столкнулись в небе над Германией. Причиной трагедии стала нелепая ошибка диспетчера из центра управления полетами.

Через 6 месяцев после катастрофы подозреваемому пришлось встретиться с неким Виталием Калоевым. В той трагедии Калоев потерял сразу троих близких ему людей – супругу с детьми. По словам очевидцев, диспетчер спровоцировал конфликт, который завершился дракой и гибелью экс-диспетчера. Как изменилась жизнь мужчины после потери близких и тюремного заключения?

Ледокол

События, освещенные в этом фильме, происходят в 85-м году прошлого века. Огромный ледокол с громким названием «Михаил Громов» попадает в критическую ситуацию. Прямо по курсу находится айсберг, столкновение с которым отправит ко дну и судно, и весь экипаж. Кажется, что вот-вот все закончится трагически. Но буквально чудом команде удается избежать аварии, хотя и это не облегчает положения. Весь ледокол с его экипажем оказываются узниками ледовой тюрьмы и вынуждены дрейфовать вдоль антарктического побережья.

Вокруг только звенящая тишина и пробирающий до костей холод. Горючее уже на исходе и даже видавшие виды члены экипажа постепенно поддаются панике, стараясь держать лицо и в то же время безуспешно ища выходы из сложившейся ситуации. Лишь командир ледокола пытается сохранить трезвость мышления, ведь малейшая ошибка приведет к непоправимой трагедии. Ему предстоит освободить судно и членов экипажа из ужасной ловушки и вернуть их к их семьям.

Экипаж

Несмотря на достаточно молодой возраст, Леша Гущин уже получил известность и завоевал авторитет среди товарищей и коллег как талантливый летчик-виртуоз. Вот только непростой характер парня становится главным его врагом, мешающим продвигаться по карьерной лестнице. Из-за своей принципиальности и неуступчивости Гущин так и не смог удержаться в рядах военных летчиков и пилотов грузовой авиации. Узколобое начальство попросту не готово мириться с постоянными «капризами» со стороны строптивого подчиненного несмотря на то, что приказы, которые отказывается выполнять тот, на самом деле абсурдны.

Устройство в компанию, занимающуюся пассажирскими перевозками, становится последним шансом молодого человека. Новая работа сразу не приходится по душе Гущину. Во-первых, вместо ожидаемого «выхода в первых ролях» парню приходится мириться с должностью второго пилота, а лидерский характер молодого человека всеми силами восстает против такой несправедливости. Во-вторых, прямым начальником Гущина стал не кто иной, как Леонид Зинченко – его дисциплина и требовательность давно обросли мифами в профессиональных кругах.

Даже в таких условиях летчикам удается найти общий язык и даже свыкнуться со спокойным (в сравнении с условиями военной и грузовой авиации) графиком работы. После неприятной стычки с пассажиром-хамом из VIP класса, экипаж оказывается разжалованным и отправленным на самые сложные и непопулярные маршруты между тихоокеанскими архипелагами. Новое назначение снова подкидывает испытания Гущину и его старшему товарищу – на острове извергается вулкан, и летчики вынуждены забыть о разногласиях, чтобы справиться со стихией и спасти жизни людей.