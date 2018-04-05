Сколько будут платить казахстанцы за ипотеку «7-20-25»

«Люди ждали, что новая ипотека упростит им покупку жилья, ну как бы сделает его доступнее лично им. А выходит, что эта программа направлена на поддержание строительного сектора. Пока рано давать комментарии, потому что нет определения «новое жилье». Если будет, как в «Нурлы жер» – покупка недвижимости только от застройщиков, то, считайте, львиная доля рынка (старого) осталась за бортом…», — Нина Лукьяненко, вице-президент Объединенной ассоциации риелторов Казахстана, пока еще не готова комментировать те изменения, которые грядут на рынке недвижимости под влиянием новой ипотечной программы «7-20-25».
Но они обязательно будут, и мы еще обязательно вернемся к этому разговору. А пока – интересны детали новой государственной программы. Несмотря на ее почти фантастические финансовые параметры – ипотека под 7% годовых, с первоначальным взносом 20% от стоимости жилья, на 25 лет – эйфория у потенциальных заемщиков проходит по мере того, как становятся известными подробности.
Разочарования начинаются с…
Первое и самое главное: по программе «7-20-25» будет финансироваться приобретение ТОЛЬКО НОВОГО ЖИЛЬЯ. Интернет-газета ZONAKZ уже писала об этом.
Государство не решается наконец-то запустить рыночный механизм образования цен на недвижимость, включить в зону интересов не только застройщиков с их проблемами сбыта, но что очень важно, в первую очередь интересы потенциальных покупателей на рынке недвижимости.
Вторая цель якобы первична для власти – разве не так? И разве не следует в таких условиях предложить для населения варианты, которые их больше устраивают: покупать жилье на первичном, или все-таки на вторичном рынке жилья?
Второе: кредитный лимит имеет четкое разделение. Кредиты будут выдаваться только в тенге, а максимальный размер займа определен по убыванию от столиц до провинций: в крупных городах – Алматы, Астана, Атырау и Актау – он составит 25 млн. тенге, в областных центрах – около 10 млн. тенге, в регионах – около 7 млн. тенге.
Третье: эта программа мягко отсекает ипотечный спрос в региональных городах и селах. Они как были, так и остаются на задворках государственной жилищной политики. То, что сельчане, аульчане – как угодно – все еще остаются на земле, власть не заботит. Но эти люди в современных условиях имеют мало возможностей для того, чтобы дать достойное образование детям, обустроить их в перспективных городах и селах, а молодые семьи появляются, несмотря на это – в общем, аульные жители точно также, как и городские жители, нуждаются в своем жилье.
Причин для того, что небольшие города и села опять остаются с выключенной функцией ипотечного кредитования, две: там практически не строится новое жилье по госпрограмме и население не имеет сбережений.
О низких доходах в глубинке известно не понаслышке, СМИ не раз писали, что люди не имеют средств, чтобы внести первоначальный взнос по программе «Нурлы жер», а некоторые коммерческие банки высказывали свою готовность кредитовать без него. Пока эти инициативы ничем не увенчались.
Четвертое: новая ипотечная программа помещена в плоскость конфликта интересов с еще одной госпрограммой – «Нурлы жер», которая стартовала в 2017 году. Тогда она казалась прорывной, но сегодня ее условия проигрывают тем, что определены в «7-20-25». От этого в первую очередь страдают банки, которые за это время заточили свои финансовые продукты под «Нурлы жер». Но, возможно, они еще наверстают упущенное с «7-20-25».
А для казахстанцев, кто успел уже оформить кредит по программе «Нурлы жер», под 10% годовых, и практически всего на 10 лет – после этого государство прекращает субсидирование, и процентная ставка автоматически возрастает на 50, а то и более процентов!
Цена вопроса и подводные камни
Безусловно, ипотечная программа предусматривает очень важное условие: заемщик должен быть платежеспособным. И это его качество будет проверено тщательно – через подтверждение официального дохода. Отбор заемщиков будут проводить банки – приготовьтесь к долгим процедурам.
Сколько же придется платить казахстанцам за ипотеку по новому проекту?
В Нацбанке, который отвечает за реализацию программы (он создает дочернюю организацию именно для этих целей), конечно, уже сделали приблизительные расчеты.
Один из них представил глава Нацбанка Данияр Акишев: «Например, при стоимости жилья в размере 7 млн. тенге ежемесячный платеж составит не более 50 тыс. тенге, что в целом приемлемо для большинства работающих казахстанцев».
Второй расклад озвучил зампред Олег Смоляков: «Если взять 25 млн. – кредит для крупных городов, то это квартира порядка 70 кв. м с ежемесячной нагрузкой на заемщика порядка 170 тыс. тенге. То есть мы считаем, что это вполне разумная долговая нагрузка. Это максимальный размер ипотечного займа. Соответственно, стоимость квартиры может быть выше с учетом первоначального взноса».
Возможно, эти расчеты удовлетворяют ожиданиям большинства, которое уже готово пойти на такие условия – в определении большинства, все-таки «жертвы».
Но прежде, на наш взгляд, уполномоченный орган – Национальный банк РК, должен все-таки защитить интересы заемщиков, а не банков – впервые за свою историю.
Главное, что должен сделать Нацбанк РК и чего он до сих пор не делал: выступить на стороне потенциальных заемщиков, и прописать условия кредитования по программе так, чтобы конечными выгодополучателями стали наконец заемщики, а не банки-посредники. Во-первых, мы считаем, недопустимо консервировать первоначальный взнос заемщиков на банковском счете и выдавать ему 100-процентный кредит, ведь ставка по кредиту всегда выше ставки вознаграждения по замороженным деньгам, даже если это депозит. А замораживая первоначальный взнос, банковская организация имеет дополнительный и существенный доход в то время как клиент теряет реальные деньги.
Во-вторых, необходимо четко и, опять-таки, в интересах заемщиков предусмотреть, чтобы банки, несмотря на декларируемую лояльность к клиентам, не прописывали дополнительные комиссии, но, что еще важнее, предусмотрели в механизме погашения справедливый порядок, чтобы платежи по кредиту и проценты списывались пропорционально, а не так, как это происходит обычно: сначала проценты, все до остатка, а потом – основной долг.
В-третьих, необходимо, чтобы кредит по госпрограмме предусматривал досрочное погашение без штрафа, кредитование на меньший срок, чем предусмотрено программой и пр., и пр.
Только в этом случае программа, рассчитанная на удовлетворение спроса казахстанцев на собственное жилье будет оставаться таковой, а не инструментом для решения проблем других игроков рынка, в первую очередь, застройщиков и банков.
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